Cinco parques en Engativá cerrados por racionamiento de agua este 12 de abril

Resumen: Parques y escenarios deportivos de Bogotá cerrados por racionamiento de agua ¿Cuándo? Durante los racionamientos y cortes de agua programados desde las 8:00 a.m. y con un lapso de 24 horas. ¿Por qué? Salvaguardar la integridad física y las condiciones de salubridad de los usuarios. Aportar al ahorro de agua en la ciudad. Los baños públicos no pueden funcionar sin agua. Las actividades acuáticas no pueden funcionar sin agua. ¿Cuándo reabren? Una vez restablecido el suministro de agua en la zona, de acuerdo con los turnos de racionamiento.