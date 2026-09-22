Resumen: Al llegar a la zona rural para buscarlo, sus allegados lo encontraron con múltiples heridas por arma blanca

¡Cinco días después! Falleció en Medellín «tony», minero venezolano que había sido atacado a puñaladas en Segovia

Minuto30.com .- Luego de batallar por su vida durante varios días, un ciudadano de nacionalidad venezolana falleció este 21 de septiembre en la ciudad de Medellín, producto de las graves heridas con arma cortopunzante que sufrió en la zona rural del municipio de Segovia, Nordeste antioqueño.

Se conoció que el pasado miércoles 16 de septiembre, hacia las 11:00 a. m., la víctima, identificada preliminarmente como ‘Tony’, se desplazó hacia la vereda Los Aguacates para visitar una mina. Apenas una hora después, sus familiares recibieron una llamada telefónica advirtiéndoles que el hombre había sido asesinado.

Al llegar a la zona rural para buscarlo, sus allegados lo encontraron con múltiples heridas por arma blanca, pero aún con signos vitales. De inmediato fue auxiliado y llevado al hospital local de Segovia, desde donde tuvo que ser remitido de urgencia a Medellín debido a la gravedad de las lesiones.

Al parecer el ciudadano extranjero se ganaba la vida trabajando en la minería informal, ejerciendo como mototaxista o realizando oficios varios en la región.

Las autoridades competentes ya asumieron la investigación para esclarecer los móviles de este homicidio y dar con el paradero de los agresores, dado que el círculo cercano de la víctima aseguró desconocer cualquier tipo de amenaza, altercado o problema previo en su contra.