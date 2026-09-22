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    ¡Cinco días después! Falleció en Medellín «tony», minero venezolano que había sido atacado a puñaladas en Segovia

    Sus familiares fueron alertados del brutal ataque, del que se pensó inicialmente le había costado la vida, sin embargo aun tenía signos vitales

    Publicado por: SoloDuque

    Contratista de la Alcaldía de Segovia lleva días secuestrado: esto es lo que están exigiendo
    Foto de archivo.
    ¡Cinco días después! Falleció en Medellín «tony», minero venezolano que había sido atacado a puñaladas en Segovia

    Resumen: Al llegar a la zona rural para buscarlo, sus allegados lo encontraron con múltiples heridas por arma blanca

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    Minuto30.com .- Luego de batallar por su vida durante varios días, un ciudadano de nacionalidad venezolana falleció este 21 de septiembre en la ciudad de Medellín, producto de las graves heridas con arma cortopunzante que sufrió en la zona rural del municipio de Segovia, Nordeste antioqueño.

    Se conoció que el pasado miércoles 16 de septiembre, hacia las 11:00 a. m., la víctima, identificada preliminarmente como ‘Tony’, se desplazó hacia la vereda Los Aguacates para visitar una mina. Apenas una hora después, sus familiares recibieron una llamada telefónica advirtiéndoles que el hombre había sido asesinado.

    Al llegar a la zona rural para buscarlo, sus allegados lo encontraron con múltiples heridas por arma blanca, pero aún con signos vitales. De inmediato fue auxiliado y llevado al hospital local de Segovia, desde donde tuvo que ser remitido de urgencia a Medellín debido a la gravedad de las lesiones.

    Al parecer el ciudadano extranjero se ganaba la vida trabajando en la minería informal, ejerciendo como mototaxista o realizando oficios varios en la región.

    Las autoridades competentes ya asumieron la investigación para esclarecer los móviles de este homicidio y dar con el paradero de los agresores, dado que el círculo cercano de la víctima aseguró desconocer cualquier tipo de amenaza, altercado o problema previo en su contra.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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