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    Golpe a ‘Lucifer’: cinco capturados por vender droga en ‘pagadiarios’ de Bogotá

    Así cayeron integrantes de ‘Lucifer’ en el centro de Bogotá: más de 300 policías participaron en el operativo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Golpe a ‘Lucifer’: cinco capturados por vender droga en ‘pagadiarios’ de Bogotá
    Foto de Policía Nacional.
    Golpe a ‘Lucifer’: cinco capturados por vender droga en ‘pagadiarios’ de Bogotá

    Resumen: La banda ‘Lucifer’ fue golpeada en Bogotá con cinco capturados, 1.300 dosis de droga incautadas y 10 inmuebles intervenidos.

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    Un operativo de la Policía permitió afectar la estructura delictiva conocida como ‘Lucifer’, señalada de dedicarse al tráfico de estupefacientes en el barrio La Favorita, localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.

    La intervención contó con la participación de más de 300 uniformados de diferentes especialidades, quienes realizaron procedimientos simultáneos en 10 establecimientos conocidos como ‘pagadiarios’.

    Según las autoridades, estos lugares eran utilizados para actividades relacionadas con el almacenamiento, distribución y comercialización de drogas.

    Como resultado de la operación, fueron capturadas cinco personas mediante orden judicial, señaladas de pertenecer al Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) ‘Lucifer’. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

    Entre los capturados se encuentra alias ‘La Negra’, quien, de acuerdo con la investigación, tendría funciones como administradora de la estructura. También fueron detenidos alias ‘Vicente’, ‘Mechas’, ‘Gafas’ y ‘El Viejo’, señalados como expendedores de estupefacientes en la zona.

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    Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 1.300 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y cocaína. También fueron encontrados más de $3 millones en efectivo, un arma traumática y varias armas cortopunzantes.

    Según la Policía, la organización criminal obtenía rentas cercanas a los $5 millones diarios producto de la comercialización de drogas.

    La Policía indicó además que los capturados registran anotaciones judiciales por diferentes conductas, entre ellas fuga de presos, hurto, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, amenazas, lesiones personales y violencia contra servidor público.

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