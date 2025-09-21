¡Alarma en Nacional! Cinco bajas verdolagas para enfrentar al Unión Magdalena

Minuto30.com .- Atlético Nacional viajó a Santa Marta en la súltimas horas para enfrentar este domingo 21 de septiembre a Unión Magdalena, en un partido crucial de la fecha 12 de la Liga BetPlay II 2025. El equipo paisa, que busca mantenerse entre los ocho, tendrá que afrontar el compromiso con cinco bajas importantes por lesión, lo que representa un gran desafío para el técnico interino Diego Arias.

Entre las ausencias más destacadas se encuentran el mediocampista Juan Manuel Zapata y el defensor César Haydar, quienes tienen incapacidades de nueve y diez semanas, respectivamente, por lesiones musculares. Estas bajas dejan un vacío en la defensa del equipo.

Además, el regreso de Matheus Uribe, uno de los jugadores clave en el mediocampo, tendrá que esperar, ya que el futbolista se encuentra en trabajos de campo para superar un esguince grado 3 de tobillo. La ausencia de Uribe, que se suma a la de Zapata, debilitan el mediocampo del equipo verdolaga.

El lateral Marino Hinestroza y el defensor Joan Castro regresarán a los entrenamientos el 23 de septiembre, un esguince de tobillo así como un trauma en el talón de aquiles, respectiamente, los mantiene fuera de las canchas. Su ausencia afecta la rotación del equipo.

El partido se jugará a las 4:10 de la tarde en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Nacional es séptimo con 17 puntos y suma tres empates, una victoria y una derrota en los últims cinco partidos; mientras que Unión Magdalena se ubica en el puesto 16 con 11 puntos con dos victorias y tres derrotas en las últimas cinco fechas.

