Los cigarrillos electrónicos se han convertido en la mejor alternativa para los fumadores

El consumo de cigarrillo es un factor de riesgo importante para muchas enfermedades no transmisibles, incluidas las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, algunas enfermedades respiratorias y la diabetes. Por ello, especialistas en salud se han ocupado en investigar sustitutos aceptables y efectivos al tabaquismo.

Al encender un cigarrillo tradicional se generan al menos 6.000 compuestos químicos diferentes, de los cuales más de 100 están clasificados por autoridades de salud pública como causas o causas potenciales de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Por esto, ahora hay alternativas que eliminan el proceso de combustión como los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Al no generar combustión, estudios sugieren que estas alternativas pueden llegar a reducir hasta en un 95% la exposición a toxinas dañinas en comparación a los cigarrillos (NHS). Es importante mencionar que estos productos son una alternativa única y exclusivamente para los adultos fumadores – NO para menores, tampoco para personas que no fuman y mucho menos para mujeres embarazadas.

Karl Fagerstrom, experto en tabaquismo, argumenta que: “En la combustión del tabaco se producen miles de sustancias químicas, de las que más de un centenar son dañinas para la salud”.

Estas alternativas pueden encontrarse con o sin nicotina; sobre este punto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), sostiene que: “No hay evidencias de que la nicotina cause daños severos a nuestra salud, como el cáncer, aunque sí se debe aceptar como una sustancia que provoca adicción a los fumadores”.

Por otro lado, a la dependencia que genera la nicotina, un estudio de la Facultad de Medicina de Penn State en Estados Unidos, propone que los sistemas electrónicos sin combustión de tabaco, pueden ayudar a disminuir el consumo de cigarrillos tradicionales sin generar más adicción.

“Nuestros resultados sugieren que el uso de cigarrillos electrónicos o de un sustituto pueden dar lugar a una reducción del consumo de cigarrillos y de la dependencia que generan”, afirmó Jessica Yingst, quien dirige el Programa de Doctorado en Salud Pública de la Facultad de Medicina.

Aunque la nicotina resulta adictiva, se han encontrado que NO es la causa principal de las enfermedades relacionadas al tabaquismo; es el proceso de combustión generado cuando se quema la hoja del tabaco. Es por esto que, los productos sin combustión son una alternativa para reducir los factores de riesgos del tabaquismo. Sin duda, es relevante mencionar que la mejor alternativa sigue siendo dejar el consumo de tabaco y nicotina por complejo.

