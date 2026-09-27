Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Entre enero y agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo registró 112 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 22 departamentos de Colombia, con Cauca, Valle del Cauca y Antioquia entre los territorios con más casos. Además, fueron asesinados 10 firmantes del Acuerdo de Paz y se reportaron 86 masacres en 23 departamentos, que dejaron 326 víctimas.

¡Cifras que preocupan! 112 líderes sociales fueron asesinados en los primeros ocho meses de 2026

La violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz continúa dejando cifras preocupantes en Colombia. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo registró 112 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, además de 10 homicidios de personas que habían firmado el Acuerdo Final de Paz.

En el mismo periodo fueron documentadas 86 masacres en 23 departamentos, hechos que dejaron 326 víctimas. Los registros muestran que los casos no se concentraron en una sola región y que varios departamentos del país acumularon una parte importante de estos hechos violentos.

Agosto tuvo el mayor número de asesinatos de líderes

El comportamiento de los homicidios de líderes sociales presentó variaciones durante los ocho primeros meses del año. En enero se registraron 13 casos; en febrero, 12; marzo cerró con nueve; abril tuvo 18; mayo, 14; junio, 13; y julio, 11.

Agosto fue el mes con la cifra más alta del periodo, con 22 asesinatos. En total, los registros de enero a agosto sumaron los 112 casos reportados por la Defensoría.

De acuerdo con el balance divulgado, los homicidios ocurrieron en 22 departamentos. Cauca concentró 26 casos, seguido por Valle del Cauca, con 14, y Antioquia, con 12. Del total nacional, 91 de las víctimas eran hombres y 21 mujeres.

La cifra también se suma a los registros acumulados desde 2016. Según el balance citado, entre enero de ese año y el 31 de agosto de 2026 se contabilizaron 1.777 asesinatos de líderes sociales en Colombia.

Diez firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados

La situación también alcanzó a personas que dejaron las armas tras la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016 y que se encuentran en procesos de reincorporación.

Durante los primeros ocho meses de 2026 se registraron 10 asesinatos de firmantes de paz. Los casos ocurrieron en seis departamentos: Cauca tuvo tres; Caquetá y Putumayo, dos cada uno; mientras que Huila, Valle del Cauca y Norte de Santander registraron un caso respectivamente.

Por meses, febrero concentró tres de estos homicidios, mientras que marzo y junio registraron uno cada uno. Los cinco casos restantes ocurrieron en agosto.

Esto le podría interesar: Academia Colombiana de Jurisprudencia, 132 años en favor y defensa de la democracia

Las masacres dejaron 326 víctimas

Otro de los indicadores incluidos en el balance corresponde a las masacres. Entre enero y agosto fueron contabilizados 86 hechos con 326 víctimas en 23 departamentos.

La distribución mensual fue de 13 casos en enero, nueve en febrero, 14 en marzo, 14 en abril, 10 en mayo, nueve en junio, ocho en julio y nueve en agosto. De esta manera, marzo y abril fueron los meses con más masacres, con 14 casos cada uno.

Por departamentos, Cauca registró 13 masacres, Antioquia 12 y Valle del Cauca 10, siendo los territorios con mayor número de casos dentro del periodo analizado.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de protección para quienes desarrollan labores de liderazgo y defensa de derechos humanos.

“Defender derechos es un derecho”, señaló la entidad, que también advirtió sobre la necesidad de evitar que estas actividades se conviertan en un factor de riesgo para quienes las ejercen.

Un contexto de violencia que también afecta a las comunidades

Las cifras de 2026 se conocen en un contexto de afectaciones humanitarias relacionadas con la violencia armada en diferentes regiones del país.

El Comité Internacional de la Cruz Roja había advertido que 2025 registró un deterioro de la situación humanitaria en Colombia, con incrementos frente al año anterior en indicadores como desplazamiento individual, desplazamiento masivo y confinamiento. Según datos de la UARIV citados por el CICR, durante ese año 235.619 personas fueron desplazadas individualmente, 87.069 en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas.

Estos datos corresponden a 2025 y no hacen parte del balance de asesinatos y masacres registrado por la Defensoría para enero-agosto de 2026. Su inclusión permite ubicar las cifras recientes dentro del contexto humanitario reportado previamente por organismos que hacen seguimiento a las consecuencias del conflicto armado.

Con los registros conocidos hasta el 31 de agosto, la Defensoría mantiene el llamado a reforzar la protección de líderes, defensores de derechos humanos y comunidades expuestas a hechos de violencia en diferentes territorios del país.