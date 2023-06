¡Las cifras no mienten! (A propósito del Informe de la ANH) -segunda parte

in

Lo propio podemos decir con respecto a las reservas probadas de gas natural, las cuales, según el Informe de la ANH, se incorporaron a las mismas 45 GPC, sensiblemente menores con respecto a las incorporadas en 2021, compensándose con los volúmenes extraídos (392 GPC) que fueron inferiores en 0.76% con respecto al mismo año.

Según la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, “lo importante aquí es que los recursos contingentes, en el caso del gas, se han mantenido, lo cual nos da a nosotros tranquilidad de que aún hay recursos”. Según ella, “si logramos que esos recursos, que ya son hallazgos, que ya han sido reportados por las empresas, puedan migrar a reservas, eso va a ser una ganancia para el país. Eso va a permitir el abastecimiento y hacia allá es donde tenemos que orientar la política pública«. Pero no se puede pensar con el deseo, pues del dicho al hecho hay mucho trecho.

Es cierto que, como se deriva del Informe de la ANH, los recursos contingentes 3C se duplicaron de un año a otro, al pasar de 2.6 terapíes cúbicos en el 2021 a 5.8 terapíes cúbicos en 2022, dos veces las reservas probadas 1C, pero su conversión en reservas probadas no se da por arte de birlibirloque, está mediada por lo años y las ingentes inversiones que ello demanda. Eso no es como soplar y hacer botellas. No se pueden, entonces, hacer cuentas alegres como las de La lechera de Samaniego que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro!

Le asiste toda la razón al Ministro Bonilla cuando afirma que “los resultados de este informe son claves para las proyecciones en materia de reservas de hidrocarburos y el proceso de Transición energética del país». Pero todo depende de su lectura e interpretación, pues como afirma él “si la valoración da buenos resultados se especula que las reservas subirían a 10 o 20 años, pero no quiero especular”. Y no es para menos, pues este no es un asunto trivial, habida cuenta que los ingresos que recibe la Nación provenientes de la industria petrolera representan 2.5 puntos porcentuales del PIB y los que reciben las entidades territoriales por concepto de regalías 1.5 puntos porcentuales del PIB. Además, las exportaciones de crudo, 42% de las totales, constituyen la principal fuente generadora de divisas, las que el país requiere para equilibrar su sector externo y el 22% de la inversión extranjera directa.

Como lo plantea el Presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) César Loza, “hay que explorar en los contratos existentes, pero es necesario que el Gobierno dé nuevos contratos porque en la industria del petróleo, además del alto riesgo que tiene, la probabilidad de éxito es muy escasa. Es necesario que el Gobierno entregue más contratos para poder garantizar la búsqueda de reservas…Si no tenemos reservas, por supuesto que la Transición energética está en riesgo…los recursos para la Transición energética deben salir de la misma industria del petróleo y el gas”.

Y no estamos hablando de naderías, pues según el experto en el tema Juan Benavides, el costo de la Transición energética está entre el 8% y el 11% del PIB, en plata blanca estamos hablando de una suma del orden de los US $38.9 mil millones. Cabe preguntarse de dónde va a salir, cuál será la fuente alternativa de financiamiento de la Transición energética distinta a este sector.

Y, como es apenas obvio, la ANH está llamada a jugar un papel de la mayor importancia para garantizar y propiciar el desarrollo del potencial hidrocarburífero del país, pero lejos de ello lo que se ha venido dando es el abandono de su objetivo misional de “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación y promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos y contribuir a la seguridad energética nacional”. Y ello no lo decimos a humo de paja, es que el Ministerio de Minas y Energía resolvió recientemente, mediante la Resolución 40234 de 2023, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, fechada el 23 de febrero, atribuirle otras funciones abandonando las suyas propias.

De allí la pertinencia del llamado que hizo el Presidente de PROMIGAS Juan Manuel Rojas: “si debemos esperar todos los años el informe de reservas para definir si se van a asignar nuevas áreas de exploración, así no se planea un país. Tenemos que aumentar los años de reservas y necesitamos señales de largo plazo con un marco regulatorio estable”. Dicho de otra manera, las decisiones con respecto a la seguridad y a la soberanía energética no deben estar supeditadas a las políticas de gobierno, cuyo largo plazo son los cuatrienios de cada administración, sino a políticas de Estado, que son las de largo aliento.

Ello explica que en un país petrolero como Noruega, presidido por un Gobierno de centroizquierda, principal exportador de petróleo y gas de la Unión Europea y con un Fondo soberano que se nutre de la explotación de hidrocarburos, de US 1.4 trillones, con el que están financiando su Transición energética, mientras aquí prácticamente se eliminó el Fondo de Ahorro y Estabilización petrolera (FAEP) del Sistema General de Regalías (SGR), no se discute si se firman o no nuevos contratos de exploración y producción, su suscripción sigue sin solución de continuidad.

