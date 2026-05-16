Resumen: Bogotá registra una reducción en varios delitos de alto impacto durante 2026, según cifras del SIEDCO. Los delitos sexuales, hurtos y la extorsión muestran importantes descensos gracias al fortalecimiento de las estrategias de seguridad y el trabajo articulado entre autoridades. Sin embargo, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar siguen siendo los principales retos para la ciudad.

¡Cifras históricas! Delitos sexuales y hurtos se desploman con fuerza en Bogotá durante 2026

Bogotá reporta una reducción sostenida en varios delitos de alto impacto durante lo corrido de 2026, según cifras oficiales del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), lo que marca un cambio en la tendencia criminal de la capital frente a años anteriores.

Las autoridades distritales destacan que este comportamiento refleja el resultado de las estrategias de seguridad implementadas en articulación con diferentes entidades, en especial en la contención de delitos que históricamente han tenido mayor incidencia en la ciudad.

Caída en delitos sexuales y otras conductas de alto impacto

Uno de los indicadores más relevantes es el de los delitos sexuales, que registran una disminución del 38,6 % al comparar el periodo del 1 de enero al 9 de mayo de 2026 con el mismo lapso de 2025.

Para enfrentar este tipo de conductas, las autoridades han reforzado acciones de prevención en instituciones educativas y otros espacios como hoteles, hostales, pagadiarios y plazas de mercado. También se han desarrollado jornadas de búsqueda activa en zonas priorizadas para prevenir la explotación sexual comercial de menores y fortalecer las rutas de denuncia.

Reducciones en diferentes modalidades de hurto

El informe también evidencia descensos importantes en distintos tipos de hurto. El hurto a comercio presenta la mayor reducción, con una caída del 63,7 %, asociado al fortalecimiento de patrullajes y estrategias focalizadas en corredores comerciales.

El hurto a entidades financieras disminuyó un 60 %, mientras que el hurto a vehículos registra reducciones en varias modalidades: automotores (-28,9 %), bicicletas (-26,1 %) y motocicletas (-17,2 %).

En el caso del hurto a personas, la disminución es del 15,1 %, resultado de operativos focalizados en puntos críticos y megatomas en distintas localidades. El hurto de celulares bajó un 8,2 %, gracias a controles sobre IMEI y vigilancia en establecimientos de venta y reparación de equipos.

Por su parte, el hurto a residencias presentó una reducción del 2,4 %, asociado a labores de patrullaje y prevención en sectores residenciales de la capital.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Extorsión también presenta disminución

Otro delito que muestra una tendencia a la baja es la extorsión, con una reducción del 15,1 %, atribuida al trabajo del GAULA, operativos contra estructuras criminales y campañas de denuncia ciudadana.

Las autoridades resaltan que estos resultados responden al trabajo conjunto entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la ciudadanía, mediante estrategias de prevención, control y judicialización.

Retos en violencia intrafamiliar y lesiones personales

Pese a los avances, las autoridades advierten que aún existen desafíos en delitos como lesiones personales y violencia intrafamiliar, los cuales mantienen una alta complejidad social.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que estos comportamientos tienen raíces profundas:

“Son delitos con raíces sociales muy profundas. Están relacionados con el consumo de alcohol, incapacidad de resolver conflictos y pérdida de normas básicas de convivencia. Ahí, más que reducir, lo que hacemos hoy es contener. Para bajarlos se requieren transformaciones sociales que van más allá del sector seguridad”.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, resaltando que la denuncia es clave para el avance de los procesos investigativos y las acciones contra el crimen.