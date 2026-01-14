¡Pilas conductores! Se vienen cierres y obras en las vías de Bogotá: así planean tapar los huecos este 2026

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    ¡A sacar la paciencia! La UMV arranca obras diurnas para tapar huecos en Bogotá y mejorar las vías principales.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de alcaldía de Bogotá.
    La movilidad en la capital colombiana entra en una nueva fase de reparaciones estratégicas. La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) confirmó que iniciará una serie de intervenciones críticas en los principales corredores de la ciudad, enfocándose en mejorar la superficie de rodadura de las vías que presentan mayor deterioro.

    Según el reporte oficial, los trabajos se ejecutarán principalmente en jornada diurna, lo que obligará a los conductores a armarse de paciencia y planear sus rutas con antelación para evitar los embotellamientos que estas obras de infraestructura suelen generar.

    Con esta ofensiva contra los huecos, la Unidad de Mantenimiento Vial busca no solo mejorar la comodidad de los bogotanos, sino también garantizar que los corredores logísticos y de abastecimiento operen sin contratiempos.

    La entidad destacó que estas reparaciones son fundamentales para complementar los avances del sistema de transporte masivo, especialmente ahora que el cuarto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya se encuentra en la ciudad. El objetivo es que las vías alimentadoras y las rutas principales estén a la altura de la nueva infraestructura ferroviaria que se construye actualmente.

    Estas acciones forman parte del plan de choque para este 2026, año en el que se espera una recuperación significativa de la malla vial local. La administración distrital enfatizó que la inversión en materiales y maquinaria busca una durabilidad superior en los arreglos, evitando que las lluvias dañen el asfalto recién aplicado.

    Las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para respetar la señalización de obra y seguir las indicaciones de los auxiliares de tránsito mientras se adelantan estas mejoras que prometen cambiarle la cara a la movilidad bogotana.

