Así serán los cierres viales por la Fiesta del Libro en Medellín

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín ya tiene lista su agenda, pero con ella también llegan cierres viales que pondrán a prueba la movilidad en el norte de la ciudad.

La Alcaldía, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció que la medida busca garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar tanto el montaje como el desmontaje de la infraestructura.

Desde las 10:00 a.m. del viernes 12 de septiembre hasta las 9:00 p.m. del domingo 21, permanecerá cerrada la calle 77 en el tramo comprendido entre la carrera 52 (Carabobo) y la carrera 53 (avenida del Ferrocarril).

Los cierres ya están en operación por las labores previas de instalación y continuarán durante el desmontaje, que se extenderá desde la medianoche del lunes 22 hasta el mediodía del miércoles 24 de septiembre.

Agentes de tránsito estarán desplegados en la zona para acompañar las actividades, regular el flujo vehicular y orientar a quienes circulen por sectores cercanos.

La alcaldía recomienda a los ciudadanos optar por rutas alternas y privilegiar el transporte público para evitar mayores complicaciones en la movilidad.

La Secretaría de Movilidad también hizo un llamado a respetar la señalización, atender las instrucciones de los agentes y planear con tiempo los recorridos.

