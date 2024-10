¡Ojo! Cierres viales por eventos deportivos y culturales este fin de semana

Este domingo, 27 de octubre, Medellín se prepara para diferentes eventos deportivos y culturales, que provocarán cierres viales.

Desde las 5:00 a.m., se implementarán cierres viales para dar paso al Running 360 Colors edición 2024, que incluirá una competencia atlética de 5k entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m.

La ruta será un laberinto de bloqueos, comenzando en la calzada sur del puente de la calle 33 y extendiéndose hacia el oriente y occidente por varias calles y carreras.

Por otro lado, en El Poblado, se celebrará el Mercadillo Ecoturístico de Manila entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., lo que también causará cierres en la calle 11A entre las carreras 43D y 43F.

Otros eventos

La diversión continúa con el Festival de Disfraces Puntos Activos el martes, 29 de octubre, en el Centro, donde habrá restricciones en la calzada oriental de la carrera 74 desde la 1:00 a.m. hasta la medianoche.

Y, para aquellos que aman las leyendas urbanas, el Festival de Mitos y Leyendas en Castilla provocará cierres viales del 31 de octubre hasta la madrugada del 1 de noviembre.

El miércoles, 30 de octubre, la grabación de la serie ‘El Niño’ interrumpirá el tráfico en El Poblado y Belén con cierres intermitentes durante el día.

