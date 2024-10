La Gobernación de Antioquia entregó paquetes alimentarios a personas mayores de edad en los municipios de Bello y Girardota.

Esta actividad es parte de una iniciativa más amplia que busca distribuir 366 mil paquetes a quienes más lo necesitan en el departamento, gracias al Fondo Bien-Estar.

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la importancia de no olvidar a las personas que, por diversas razones, no pueden valerse por sí mismas. “A veces, la sociedad tiende a olvidar fácilmente a quienes ya no tienen la energía ni los medios para salir a buscar comida,” expresó.

En total, cerca de 1,800 adultos mayores en Bello y Girardota fueron priorizados para recibir esta ayuda.

“Agradecemos al Gobernador por pensar en los antioqueños vulnerables que necesitan esa mano amiga,” manifestó el alcalde de Girardota, Kevin René Bernal Morales.

Los paquetes alimentarios incluyen productos esenciales como arroz, atún, frijoles, y leche en polvo, que cubren cerca del 50% de las necesidades diarias de energía para un adulto.

Este esfuerzo, financiado con el impuesto vehicular, tiene como objetivo ayudar a 90 mil adultos mayores, 2 mil personas con discapacidad y 2 mil familias con menores en desnutrición.

