Resumen: Autoridades anunciaron cierres viales en Medellín por eventos deportivos y comerciales programados este fin de semana.

Anuncian cierres viales en Medellín por eventos deportivos y comerciales este fin de semana

Las autoridades de Medellín anunciaron varios cierres viales parciales y temporales durante este fin de semana debido a la realización de actividades deportivas y comerciales en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los primeros cierres se aplicará desde el viernes 13 de marzo al mediodía hasta el domingo 15 de marzo a las 4:00 de la tarde, con motivo del evento X-The Fitness Race, que se llevará a cabo en las inmediaciones de Plaza Mayor Medellín y que espera reunir cerca de 1.500 asistentes por jornada.

Durante esos días habrá restricción vehicular en la carrera 57 entre calles 41 y 42A, así como en la calle 42 entre carreras 57 y 62, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas.

A partir del domingo también comenzará el cierre parcial por el evento Mercados Campesinos La Frontera, actividad que se realizará todos los domingos del año. La restricción vial se aplicará entre las 3:00 a. m. y las 3:00 p. m. en la carrera 43A entre calles 18 Sur y 18C Sur.

La jornada comercial funcionará entre las 6:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, coincidiendo con el horario de la ciclovía dominical.

Ese mismo día se desarrollará la carrera atlética Corre por Amor 2026, que contará con recorridos de 5 y 12 kilómetros. La competencia se realizará entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m., aunque los cierres viales se implementarán desde las 6:30 a. m. hasta las 9:30 a. m. debido a las labores de logística, montaje y desmontaje.

El punto de partida será en inmediaciones de la Fundación Mónica Uribe Por Amor, ubicada en la calle 47D con carrera 70.

Afectaciones en movilidad

Además, en la calle 47D entre carreras 70 y 73 se realizarán trabajos de instalación y retiro de tarima entre las 2:00 a.m. y el mediodía del domingo.

Las autoridades indicaron que se espera la participación de alrededor de 3.000 corredores y que para el control del tráfico habrá 26 agentes de tránsito en la zona.

Debido a estas actividades, algunas rutas y paraderos del transporte público colectivo podrían presentar modificaciones temporales. Sin embargo, la ciclovía del sector del estadio se desarrollará con normalidad.

