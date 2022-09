Este domingo, 4 de septiembre, se correrá la Maratón Medellín, que organiza MCM Operador de Eventos en edición 28 tendrá la participación de más de 17 mil atletas, procedentes de 35 países de los cinco continentes y de más de 300 ciudades de 28 departamentos de nuestros país y que este año cambiará sus puntos de salida y llegada y algunas modificaciones en sus recorridos, lo que como en sus ediciones anteriores, obligará al cierre de importantes vías de la capital antioqueña, de Envigado y de Sabaneta.

La carrera, conocida como la ‘Pionera de las pruebas de calle en Colombia” y una de las más importantes de Latinoamérica, en 2022 cambia sus puntos de salida y llegada, pues este año, después de varias temporadas en el Parque de las Luces, regresa al que fuera su tradicional sitio de partida, cerca el Edificio EPM, al Parque de los Pies Descalzos y al Teatro Metropolitano y Parques de Río, donde los atletas contarán con espacios más amplios para sus calentamientos y para la vuelta a la calma después de cumplir con sus recorridos.

Desde la organización de la carrera se hace una invitación al público de Medellín y el Valle de Aburrá para que salgan a las calles a apoyar a los atletas y a disfrutar de su carrera tradicional. Así mismo, se hace un llamado para que este domingo 4 de septiembre en horas de la mañana, eviten movilizarse en vehículos particulares, de forma que no caigan en congestiones y como alternativa utilizar el transporte público para sus desplazamientos.

RECORRIDOS

Por disposición de la organización de la carrera, los atletas de 42 kilómetros saldrán a las 6:00 a.m., los de 21K a las 6:20 a.m., los de 10K a las 8:30 a.m. y los de 5K a las 9:30 a.m.

CIERRES VIALES

Este domingo 4 de septiembre, con motivo de la Maratón Medellín, un certamen deportivo de ciudad con cuatro distancias 42K, 21K, 10 y 5k, tendremos cierres viales escalonados y algunos permanentes para facilitar la competencia a los más de 17 mil atletas inscritos. Agradecemos a la ciudadanía en general su comprensión y apoyo y los invitamos a todos para que en compañía de amigos y familiares salgan a las calles a animar a los corredores.

Los cierres se harán entre las 5:00 a.m. y las 12 m. en San Juan sentido oriente-occidente entre la Avenida del Ferrocarril y la carrera 80. Esta tendrá cierre en sentido norte-sur hasta la glorieta que empalma con la carrera 70, que a su vez tendrá cierre en sentido sur-norte hasta calle 30, que se cerrará en sentido occidente-oriente hasta el empalme con la Avenida Los Industriales que tendrá cierre de sus dos calzadas.

Por su parte, en la Avenida Regional habrá cierre de la calzada oriental y la Avenida Las Vegas se cerrará en sentido norte-sur hasta La Aguacatala y en sentido sur-norte desde la calle 77 en Sabaneta y, finalmente, la carrera 52 – Carabobo en sentido sur-norte hasta San Juan, cuya paralela estará cerrada en sentido occidente-oriente hasta el sector del Parque de los Pies Descalzos.