Cierre preventivo en la vía Llanos del Cuivá – Yarumal por posible presencia de explosivos

Resumen: El paso hacia la costa Atlántica y el Norte de Antioquia se encuentra paralizado. Tropas del Ejército Nacional han acordonado la vía que comunica al sector de Llanos del Cuivá con el municipio de Yarumal, tras recibir alertas sobre la posible instalación de artefactos explosivos en la carretera.

Minuto30.com .- El paso hacia la costa Atlántica y el Norte de Antioquia se encuentra paralizado. Tropas del Ejército Nacional han acordonado la vía que comunica al sector de Llanos del Cuivá con el municipio de Yarumal, tras recibir alertas sobre la posible instalación de artefactos explosivos en la carretera.

Según informó la Séptima División del Ejército Nacional a través de sus canales oficiales a las 9:03 de la mañana, unidades especializadas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscritas a la Cuarta Brigada, ya se encuentran en el lugar adelantando los protocolos de seguridad y el barrido técnico para confirmar o descartar la amenaza.

Medida para proteger a la población civil

La instrucción por parte de las fuerzas armadas es clara: la vía permanecerá cerrada el tiempo que sea estrictamente necesario. Esta decisión busca “salvaguardar la seguridad de la población civil y contribuir con el control territorial”, evitando cualquier tragedia que afecte a los vehículos particulares, de carga y buses intermunicipales que transitan por este crucial eje vial.

Estado actual de la emergencia

Recomendaciones de movilidad

Se recomienda a los conductores que se dirigen hacia la subregión del Norte o la costa Caribe tener paciencia, resguardarse en zonas seguras (como paradores, restaurantes o estaciones de servicio antes de llegar al punto del cierre) y abstenerse de transitar por atajos no autorizados.

Tan pronto los técnicos antiexplosivos terminen el procedimiento y garanticen que el área es segura, informaremos sobre la reapertura y el restablecimiento del flujo vehicular.