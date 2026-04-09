Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    Cierre preventivo en la vía Llanos del Cuivá – Yarumal por posible presencia de explosivos

    Se recomienda a los conductores que se dirigen hacia la subregión del Norte o la costa Caribe tener paciencia

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Ejército Nacional
    Cierre preventivo en la vía Llanos del Cuivá – Yarumal por posible presencia de explosivos

    Resumen: El paso hacia la costa Atlántica y el Norte de Antioquia se encuentra paralizado. Tropas del Ejército Nacional han acordonado la vía que comunica al sector de Llanos del Cuivá con el municipio de Yarumal, tras recibir alertas sobre la posible instalación de artefactos explosivos en la carretera.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El paso hacia la costa Atlántica y el Norte de Antioquia se encuentra paralizado. Tropas del Ejército Nacional han acordonado la vía que comunica al sector de Llanos del Cuivá con el municipio de Yarumal, tras recibir alertas sobre la posible instalación de artefactos explosivos en la carretera.

    Según informó la Séptima División del Ejército Nacional a través de sus canales oficiales a las 9:03 de la mañana, unidades especializadas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscritas a la Cuarta Brigada, ya se encuentran en el lugar adelantando los protocolos de seguridad y el barrido técnico para confirmar o descartar la amenaza.

    Foto: Ejército Nacional

    Medida para proteger a la población civil

    La instrucción por parte de las fuerzas armadas es clara: la vía permanecerá cerrada el tiempo que sea estrictamente necesario. Esta decisión busca “salvaguardar la seguridad de la población civil y contribuir con el control territorial”, evitando cualquier tragedia que afecte a los vehículos particulares, de carga y buses intermunicipales que transitan por este crucial eje vial.
    Estado actual de la emergencia

    Recomendaciones de movilidad

    Se recomienda a los conductores que se dirigen hacia la subregión del Norte o la costa Caribe tener paciencia, resguardarse en zonas seguras (como paradores, restaurantes o estaciones de servicio antes de llegar al punto del cierre) y abstenerse de transitar por atajos no autorizados.

    Foto: Ejército Nacional

    Tan pronto los técnicos antiexplosivos terminen el procedimiento y garanticen que el área es segura, informaremos sobre la reapertura y el restablecimiento del flujo vehicular.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.