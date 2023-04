Científicos hallaron un nuevo mineral nunca antes visto en la Tierra

Matthew Pasek, científico de la Universidad del Sur de Florida (USF), halló un material nunca antes visto en el planeta Tierra.

La USF, situada en Tampa, dio a conocer que el rayo cayó en el barrio New Port Richey, donde un par de personas encontraron la denominada “fulgurita” y la pusieron en venta.

Pasek compró la «Fulgurita» y tras analizar el objeto con otros compañeros científicos, se encontró lo que sería el posible nuevo mineral.

"We have never seen this material occur naturally on Earth." A #USF geoscientist discovered a new phosphorus material formed when lightning struck a tree in New Port Richey, Florida.https://t.co/LUL9TyPNLd

