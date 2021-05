Así les fue a los ciclistas colombianos, en el inicio del Giro de Italia

Minuto30.com- Seis ciclistas colombianos intervienen en la edición 104 del Giro de Italia, que comenzó este sábado con una contrarreloj individual en Turín.

En la jornada de hoy se impuso Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), quien con un tiempo de 8’47” impuso el mejor guarismo de la prueba de 8,6 kilómetros.

Entre tanto, en cuanto a los ciclistas colombianos se refiere, como era de esperarse estuvieron lejos de los primeros puestos.

El mejor de los nuestros fue Daniel Martínez (Ineos), quien quedó en el puesto 33, a 36″ del ganador.

Por su parte, Egan Bernal (Ineos), que es la principal carta del país en el Giro, terminó en el puesto 40 a 39″, mientras Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) ocupó la plaza 49 a 41″.

1 Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) 8’47»

2 Edoardo Affini (Jumbo Visma) a 10″

3 Tobias Foss (Jumbo Visma) a 13″

4 Joao Almeida (Deceuninck) a 17″

5 Remi Cavagna (Deceuninck) a 18″

6 Jos Van Emden (Jumbo Visma) mt

7 Remco Evenepoel (Deceuninck) a 19″

8 Max Walscheid (Qhubeka) mt

9 Matthias Brandle (Israel) a 22″

10 Gianni Moscon (Ineos) a 23″

33 Daniel Martínez (Ineos) a 36″

40 Egan Bernal (Ineos) a 39″

49 Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) a 41″

53 Harold Tejada (Astana) mt.

66 Sebastián Molano (UAE) a 44″

173 Einer Rubio (Movistar Team) a 1’26»

The 2021 #Giro is under way for @Eganbernal 🇨🇴

He puts in a time of 9’26» in the opening TT in Turin. pic.twitter.com/BWuR4s18kR

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 8, 2021