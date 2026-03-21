Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Ciclista murió atropellado en Marinilla; el conductor habría huido

    Un fuerte trancón se registró debido al cierre mientras se adelantaban labores relacionadas con el accidente

    Publicado por: SoloDuque

    Hombres armados irrumpieron en casas y asesinaron a cuatro personas en Cauca
    Imagen de archivo para ilustrar la nota
    Ciclista murió atropellado en Marinilla; el conductor habría huido

    Resumen: Debido a la complejidad del procedimiento judicial y la inspección técnica al cadáver, la importante arteria vial sufrió un cierre total que se prolongó por más de dos horas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La imprudencia y la falta de solidaridad ciudadana cobraron una nueva víctima en las vías de Antioquia. En la mañana de este sábado 21 de marzo, un ciclista perdió la vida tras ser embestido por un vehículo en la vereda El Chagualo, jurisdicción del municipio de Marinilla.

    El siniestro vial se registró exactamente en el kilómetro 43+240 de la autopista Medellín–Bogotá, en inmediaciones de la conocida feria de ganado, un sector de alto flujo vehicular y constante tránsito de deportistas.

    El responsable se dio a la fuga

    Según versiones preliminares recolectadas en el sitio, el ciclista fue impactado violentamente por un vehículo cuyo conductor, lejos de prestar los primeros auxilios o dar aviso a las autoridades, habría huido del lugar con rumbo desconocido.

    Autoridades buscan identificar en las próximas horas la placa y el modelo del vehículo involucrado en este homicidio culposo.

    Caos en la movilidad hacia el Oriente

    Debido a la complejidad del procedimiento judicial y la inspección técnica al cadáver, la importante arteria vial sufrió un cierre total que se prolongó por más de dos horas; entre las 7:14 a. m. y las 9:54 a. m., según reportó Devimed en su cuenta de X.

    La interrupción generó importantes trancones entre los municipios de Marinilla y El Santuario, afectando a cientos de viajeros y transportadores de carga que se desplazaban hacia la capital del país.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.