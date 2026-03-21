Ciclista murió atropellado en Marinilla; el conductor habría huido

Resumen: Debido a la complejidad del procedimiento judicial y la inspección técnica al cadáver, la importante arteria vial sufrió un cierre total que se prolongó por más de dos horas

Minuto30.com .- La imprudencia y la falta de solidaridad ciudadana cobraron una nueva víctima en las vías de Antioquia. En la mañana de este sábado 21 de marzo, un ciclista perdió la vida tras ser embestido por un vehículo en la vereda El Chagualo, jurisdicción del municipio de Marinilla.

El siniestro vial se registró exactamente en el kilómetro 43+240 de la autopista Medellín–Bogotá, en inmediaciones de la conocida feria de ganado, un sector de alto flujo vehicular y constante tránsito de deportistas.

El responsable se dio a la fuga

Según versiones preliminares recolectadas en el sitio, el ciclista fue impactado violentamente por un vehículo cuyo conductor, lejos de prestar los primeros auxilios o dar aviso a las autoridades, habría huido del lugar con rumbo desconocido.

Autoridades buscan identificar en las próximas horas la placa y el modelo del vehículo involucrado en este homicidio culposo.

Caos en la movilidad hacia el Oriente

Debido a la complejidad del procedimiento judicial y la inspección técnica al cadáver, la importante arteria vial sufrió un cierre total que se prolongó por más de dos horas; entre las 7:14 a. m. y las 9:54 a. m., según reportó Devimed en su cuenta de X.

La interrupción generó importantes trancones entre los municipios de Marinilla y El Santuario, afectando a cientos de viajeros y transportadores de carga que se desplazaban hacia la capital del país.