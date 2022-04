Mánager de Chyno Miranda rompe el silencio sobre el estado de salud del cantante

in

Durante los últimos días se ha hablado mucho sobre el estado de salud del cantante venezolano Chyno Miranda, luego de que su compañero Nacho pidiera oraciones por la recuperación del cantante, lo que alarmó a todos sus seguidores ante la situación de Chyno, sin embargo, su manager habló del tema.

El mánager de Chyno, finalmente salió a hablar sobre la preocupación por el estado de salud del cantante venezolano luego de que se pidieron oraciones por él e informó que las especulaciones eran falsas.

También le puede interesar…

[VIDEO] Perro intenta desesperadamente revivir a su amigo arrollado https://t.co/Lgs8xSmYTD — Minuto30.com (@minuto30com) April 29, 2022

«Chyno se encuentra bien. La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda se darán más detalles de su condición», señaló el mánager.

También añadió que los rumores sobre que el cantante se encuentra hospitalizado y en un estado grave de salud son falsos, y desconoce de dónde surgió el rumor.

Desmienten los rumores sobre la salud de Chyno Miranda.

«Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia», continuó.

Para leer más noticias, clic aquí.