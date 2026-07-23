Resumen: El cantante vallenato Churo Díaz fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años, durante una audiencia realizada en Valledupar. Aunque quedó formalmente vinculado al proceso penal, la decisión sobre una posible medida de aseguramiento fue aplazada y será definida en una nueva diligencia judicial. La investigación continúa bajo reserva por involucrar a una presunta víctima menor de edad y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad del artista en el caso.

¡Churo Díaz fue imputado! El cantante enfrenta proceso por presunto acto sexual con menor de 14 años

El cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como Churo Díaz, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años. La diligencia judicial se llevó a cabo este jueves 23 de julio en Valledupar y marca el inicio formal del proceso penal que enfrenta el artista.

La audiencia comenzó hacia las 8:00 de la mañana ante el Juzgado 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar. Durante la diligencia, el ente acusador formuló oficialmente la imputación, con lo que el cantante quedó vinculado a la investigación que se adelanta en su contra.

Sin embargo, la situación jurídica del artista aún no está completamente definida. La audiencia en la que se estudiará la solicitud de una eventual medida de aseguramiento no alcanzó a realizarse y fue aplazada, por lo que será el despacho judicial el encargado de fijar una nueva fecha para continuar con ese trámite.

Proceso continúa bajo reserva por involucrar a una menor de edad

La investigación está relacionada con una presunta víctima menor de 14 años, motivo por el cual las actuaciones judiciales se desarrollan bajo las medidas de reserva previstas por la legislación colombiana para este tipo de procesos.

Debido a esa condición, las autoridades no han divulgado información sobre los elementos materiales probatorios, los testimonios recopilados ni otros aspectos del expediente.

La audiencia también se realizó con acceso restringido, permitiendo únicamente la participación de las partes involucradas en el proceso judicial.

Días antes de la diligencia, Churo Díaz había acudido a la sede de la Fiscalía en Valledupar acompañado por el abogado penalista Keiner Sanmartín, quien asumió su representación jurídica y será el encargado de ejercer su defensa durante las diferentes etapas del proceso.

Según la información conocida hasta el momento, la investigación está relacionada con una presunta víctima que sería una de las hijas de Beatriz Isabel Castro Pérez, conocida en el ámbito vallenato como ‘Mamá Beatriz’, quien sostuvo una relación sentimental con el cantante.

La imputación no constituye una condena

Con la formulación de imputación, la Fiscalía comunica formalmente los hechos por los cuales investiga al procesado, pero esta actuación no implica una declaración de culpabilidad ni una condena.

A partir de ahora, el proceso continuará con las etapas previstas por la ley. Mientras la Fiscalía presentará los elementos con los que sustenta la investigación, la defensa tendrá la oportunidad de controvertir las pruebas y exponer sus argumentos ante las autoridades judiciales.

Asimismo, el juez deberá programar una nueva audiencia para definir si existe lugar o no a imponer una medida de aseguramiento contra el artista mientras avanza el proceso penal.

No es el primer proceso judicial del cantante

La situación judicial de Churo Díaz vuelve a captar la atención pública debido a que anteriormente también estuvo vinculado a otro proceso penal.

En 2018 fue capturado dentro de la investigación conocida como el caso Costa Azul, relacionada con una presunta red de estafas inmobiliarias que, según las autoridades de la época, habría afectado a más de 200 personas.

En ese expediente, la Fiscalía sostuvo que parte de los recursos obtenidos mediante el supuesto fraude habrían sido utilizados para financiar la carrera artística del cantante y para la adquisición de bienes como inmuebles, vehículos y ganado. La investigación estaba relacionada con quien entonces era su pareja sentimental, Beatriz Isabel Castro Pérez.

Además, en ese proceso la defensa del artista estuvo a cargo del abogado penalista Iván Alfonso Cancino González, quien recientemente fue designado como ministro de Justicia del Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Mientras tanto, el proceso por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años continúa en etapa preliminar. Será la justicia la que determine, con base en las pruebas que se recauden durante la investigación, si existe responsabilidad penal por parte del cantante.