«No se puede tener lujos»: Christian Nodal confiesa por qué se va de México

Christian Nodal dejó sorprendidos a sus fans a través de una transmisión en vivo, donde contó algunos de sus futuros proyectos en torno a su carrera artística y vida privada, revelando que próximamente se mudará a los Estados Unidos, donde sí se puede dar «ciertos lujos», sin que la gente hable.

Fue a través de la plataforma de transmisiones en vivo Twitch, que Nodal habló con sus fans y reveló los detalles por las que ha dejado el país para irse a vivir a Los Ángeles, pues mencionó que “es muy complicado vivir en México” porque no tiene la privacidad que sí tiene en Estados Unidos.

Mientras el cantante de regional mexicano se encontraba platicando con sus fans a través de un video en vivo, respondió una de las preguntas que le hicieron sus seguidores, cuando le cuestionaron sobre su residencia en el país: «¿No vas a vivir en México?», escribió una de sus fans.

Christian Nodal contó que no vivirá más en México.

«No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en donde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas. Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad» confesó Nodal.

El intérprete de «Ya no somos ni seremos» explicó que tales situaciones no suceden en Estados Unidos, pues la gente está “más acostumbrada” a ver a gente con ese estilo de vida y lujos.

