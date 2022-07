Christian Nodal estaría esperando hijo con Cazzu

in

La relación entre Christian Nodal y Cazzu cada vez sorprende más, pues en poco tiempo han dado enormes pasos en su amor, y en esta ocasión se ha especulado que la rapera argentina estaría esperando el primogénito del cantante de regional mexicano.

Aunque aún no se ha confirmado su relación entre ambos famosos, desde la primera vez que fueron captados de la mano fue hace aproximadamente dos meses, esto debido a que el cantante ha decidido mantener su vida personal en privado y no ventilarla como lo hizo anteriormente con Belinda.

Fue a través del programa «Chisme No Like», donde según su investigación, Christian Nodal está en búsqueda de una casa en Argentina para vivir junto a la que es su nueva novia Cazzu, pero no termina ahí, pues al parecer la pareja ya estaría hablando de planear una familia.

Christian Nodal y Cazzu estarían esperando su primero hijo.

«Están buscando una residencia para vivir en Argentina, pero no solo está componiendo con su mujer, han hablado de la posibilidad de tener un hijo, ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha», aseguró Chisme No Like.

Ninguno de los artistas ha confirmado la noticia.

