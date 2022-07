Christian Nodal le prometió ayuda a fan con cáncer pero no lo cumplió

in

Christian Nodal fue exhibido por un fan quien afirma que no cumplió su promesa de apoyarla económicamente para el tratamiento de su madre enferma, quien fue diagnosticada con un tumor cerebral.

Ahora la mujer pide apoyo al público y cuenta su experiencia con el famoso.

Por medio del programa De primera mano, Brenda Acuña, quien era fan de Christian Nodal contó cómo fue que se contactó con el cantante para pedirle ayuda por un problema de salud de su madre.

«El año pasado, a principios de año, cuando la situación de la salud de mi mamá se empezó a agravar, me puse a buscar ayuda con todos los artistas que, podría decirse, son mis ídolos… Un día, me contestó Christian en un DM y me dijo que él se hacía cargo de todo, que qué se necesitaba y así empezó todo», dijo Brenda en la entrevista.

De acuerdo con Brenda, Nodal se ofreció a darle un millón de pesos para costear el tratamiento de su madre, pero nunca cumplió con su promesa.

La promesa que Christian Nodal nunca cumplió.

Al pasar el tiempo, la joven comenzó a mandarle mensajes y videos de su madre agradeciendo su ayuda, pero entonces se dio cuenta de que el cantante la había bloqueado sin explicación alguna.

Tras dar a conocer su caso, las redes sociales se llenaron de opiniones divididas sobre las acciones de Nodal y la joven.

