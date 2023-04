VIDEO: Colombia presente en la NFL: Christian González, elegido por los Patriots

Este jueves, 27 de abril, el esquinero de origen colombiano Christian González fue elegido por los New England Patriots en el decimoséptimo turno de la primera ronda del Draft de la NFL 2023 que se lleva a cabo en Kansas City (Missouri, EEUU).



“Estoy muy emocionado por esta oportunidad que significa mucho para mí y para Colombia, donde nació mi papá; estoy muy feliz de estar aquí”, manifestó el deportista al tiempo que se abrió la chaqueta blanca para mostrar el forro decorado con los colores de la bandera colombiana, después de ser incorporado.

Vídeo tomado de Twitter: @SoyVictorRomero – ESPN

El defensivo, que cuenta con nacionalidad colombiana y estadounidense, estará bajo las órdenes del entrenador Bill Belichick, quien ganó seis anillos de Super Bowl.

Cabe mencionar que Christian nació en Carrollton – Texas, Estados Unidos. Su padre, el colombiano Héctor González, fue jugador de baloncesto con los Piratas de Bogotá entre 1996 y 2000; producto de su buen nivel, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Texas, en la cual creció su hijo.

Así las cosas, González se une a los tres colombianos que han llegado a la NFL. Jairo Peñaranda fue el primero, excorredor de Los Angeles Rams (1981), y de los Philadelphia Eagles (1985).

Después de este estuvo Fuad Reveiz expateador de los Dolphins (1985-1988), Chargers (1990) y Vikings (1995).

El excentro Fernando Velasco fue el más reciente, el cual jugó para Titans (2008-2012), Steelers (2013) y Panthers (2014-2015), con los que estuvo en el Super Bowl 50 que cayeron frente a los Denver Broncos.

With the 17th pick in the #NFLDraft , New England selects… @chrisgonzo28 !

Christian Gonzalez finally shows @melissastark what is on the inside of his jacket #NFLDraft pic.twitter.com/lICbRAtzXO

— NFL Network (@nflnetwork) April 28, 2023