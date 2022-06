Chris Rock asegura no estar interesado en una reconciliación con Will Smith o con Jada Pinkett-Smith

Al parecer, la polémica bofetada de Will Smith a Chris Rock durante los pasados premios Oscar no he terminado, sus protagonistas aún tienen cosas que decir y algunas podrían sorprender a más de uno. Recientemente, el comediante habría afirmado que no está interesado en una reconciliación con Will Smith o con Jada Pinkett-Smith.

Si bien en un principio se habló mucho en las redes sobre una posible rivalidad ya existente entre Rock y la pareja, el mundo entero fue testigo de las cosas llegando a otro nivel y ahora es el comediante quien parece tener la ventaja, desde hacer material para sus rutinas de stand-up hasta negarse a hacer las paces.

A través de su éxito show “Red Table Talk” la actriz habló sobre la polémica y pidió una reconciliación entre su marido y el comediante «Mi más profunda esperanza es que estos dos hombres inteligentes y capaces tengan la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliarse», dijo Jada sobre lo sucedido en los Oscar.

«Con el estado del mundo actual, los necesitamos a ambos. Y todos nos necesitamos mutuamente más que nunca», añadió la esposa de Will Smith. Pero, parece que esto no ha hecho mucha resonancia en Rock, pues una fuente cercana aseguró al medio ET que a Chris «no le interesa» la petición de Jada.

La respuesta de Chris Rock.

De acuerdo a la fuente, a Chris «no le interesan los Smith en este momento. Está de gira y preparando un especial de comedia», Por otro lado, la fuente también aseguró que el comediante no se deja llevar por lo que suceda en Hollywood y se enfoca en sí mismo.

Desde haberse abstenido de levantar cargos hasta haber decidido no hacer ninguna declaración oficial, parece que Rock no tiene mucho interés en el tema y solo lo ha usado para impulsar la escritura de su material, pues ha hecho algunos chistes al respecto durante su más reciente gira.

Por otro lado, Jada parece tocar el tema cada vez más seguido, en búsqueda de un que hagan las paces de forma pública, pero por lo visto, eso no sucederá pronto.

