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    ¡Choque de Titanes! Luis Díaz y Harry Kane amenazan al Real Madrid en los Cuartos de la Champions

    Mientras el mundo mira el duelo de gigantes en Madrid, en París se vivirá un choque de estilos

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Choque de Titanes! Luis Díaz y Harry Kane amenazan al Real Madrid en los Cuartos de la Champions

    Resumen: Mientras el mundo mira el duelo de gigantes en Madrid, en París se vivirá un choque de estilos entre el PSG y el Liverpool

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    Minuto30.com . Los amantes del buen fútbol ya pueden agendarse. La UEFA ha confirmado los horarios para los duelos de ida y vuelta de los cuartos de final. Con el Real Madrid, el Bayern, el Barcelona y el Liverpool aún en carrera, la lucha por el trono europeo está al rojo vivo.

    Partidos de Ida: 7/8 de abril

    Sporting CP vs. Arsenal: Los “Gunners” buscan imponer su favoritismo en Lisboa.

    Real Madrid vs. FC Bayern München: El “Clásico de Europa” vuelve a escena en el Santiago Bernabéu. Un duelo con sabor a final adelantada.

    FC Barcelona vs. Atlético de Madrid: Duelo español de alta intensidad. Hansi Flick vs. Simeone en una partida de ajedrez táctico.

    Paris Saint-Germain vs. Liverpool: Los “Reds” visitan el Parque de los Príncipes en un choque de potencias ofensivas.

    Partidos de Vuelta: 14/15 de abril

    Siete días después, se conocerán los cuatro semifinalistas.

    Arsenal vs. Sporting CP (Emirates Stadium)

    FC Bayern München vs. Real Madrid (Allianz Arena)

    Atlético de Madrid vs. FC Barcelona (Cívitas Metropolitano)

    Liverpool vs. Paris Saint-Germain (Anfield)

    Mientras el mundo mira el duelo de gigantes en Madrid, en París se vivirá un choque de estilos entre el PSG y el Liverpool. La ausencia de Luis Díaz en los “Reds”, ahora en el Bayern, ha obligado a los ingleses a reinventarse, mientras que el Bayern parece haber encontrado en el colombiano la pieza que le faltaba para volver a reinar en Europa.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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