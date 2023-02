Choque entre camión y un bus deja 20 muertos en Sudáfrica

En las últimas horas se presentó un fatal accidente de tránsito que dejó al menos 20 personas murieron y cerca de 70 resultaron heridas, el hecho se presentó en la la provincia sudafricana de Limpopo.

De acuerdo con las autoridades, el choque se dio entre un bus y un camión de valores, según ha confirmado el servicio de emergencia, el bus cayó por un puente tras la colisión.

«Se han confirmado 20 muertos y 68 heridos en un accidente frontal entre un autobús y una furgoneta de transporte de dinero en la N1, en el área de Makhado, en Limpopo», ha señalado el ER24 a través de un comunicado.

«El autobús cayó posteriormente por el puente de la autovía a un río que transcurre debajo, cayendo en el lado izquierdo», ha agregado ER24, principal proveedor privado de atención médica de emergencia en Sudáfrica.

El Servicio de Policía de Sudáfrica se encuentra en el lugar del accidente para iniciar las investigaciones y dar con las causas del fatal accidente.

