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    ¡«El Chocó no está solo»!: Presidente De La Espriella confirma subsidios de arriendo y traslados médicos tras sismo

    Desde Quibdó, el presidente Abelardo de la Espriella actualizó las cifras del sismo y anunció subsidios de vivienda y ayudas para el Chocó.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡«El Chocó no está solo»!: Presidente De La Espriella confirma subsidios de arriendo y traslados médicos tras sismo

    Resumen: Más allá de la atención inmediata de la contingencia, el presidente aprovechó su intervención para enviar un fuerte mensaje político frente al histórico abandono estatal que ha sufrido el pacífico colombiano

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    Minuto30.com .- En medio de la desolación y la inmensa labor de los equipos de rescate, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hizo presencia en la capital del departamento del Chocó para apersonarse de la emergencia generada por el devastador sismo de 7.4.

    Acompañado por gran parte de su gabinete ministerial, el Jefe de Estado lideró el Puesto de Mando Unificado (PMU) junto a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, desde donde emitió un mensaje de aliento, confirmó la disposición inmediata de recursos económicos y entregó una actualización crítica de las cifras.

    El balance actualizado del dolor

    Tras expresar sus más sentidas condolencias al pueblo chocoano, el presidente De La Espriella reveló las cifras más recientes consolidadas por las autoridades locales en la zona cero del desastre. El panorama en el departamento refleja la violencia del movimiento telúrico:

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    • 13 personas fallecidas.

    • 119 personas heridas.

    • 1.467 personas afectadas (damnificados directos).

    • 5 personas reportadas como desaparecidas.

    Despliegue ministerial y subsidios de arriendo

    Para hacer frente a esta crisis sin precedentes, el mandatario llegó a Quibdó escoltado por los altos mandos encargados de la ejecución presupuestal y operativa. De La Espriella aseguró que «tenemos listos los recursos para girarlos de manera inmediata una vez se caracterice todo el tema de las víctimas».

    Las medidas de choque anunciadas por el Gobierno Nacional se dividen en tres frentes liderados por sus respectivos ministerios:

    1. Ministerio de Defensa: Se ordenó el despliegue de todo el aparato militar y policial. Ingenieros militares, rescatistas de PONALSAR y binomios caninos ya se encuentran en el terreno para acelerar la búsqueda de los desaparecidos.

    2. Ministerio de Vivienda: Ante la inminente pérdida de más de 1.300 viviendas en la región, se habilitará un subsidio de arriendo de emergencia. Esta ayuda económica permitirá que las familias damnificadas paguen un alquiler temporal mientras el Estado restaura o reconstruye sus hogares.

    3. Ministerio de Salud: Dada la saturación y las fallas estructurales en los hospitales locales, se ordenó priorizar la atención de los pacientes críticos. Los enfermos y heridos de mayor gravedad en el Chocó serán remitidos vía aérea hacia Medellín, donde la red hospitalaria ya tiene todo dispuesto para recibirlos.

    «El Chocó no será más la tierra del olvido»

    Más allá de la atención inmediata de la contingencia, el presidente aprovechó su intervención para enviar un fuerte mensaje político frente al histórico abandono estatal que ha sufrido el pacífico colombiano, asegurando que «en la era del Tigre, el Chocó tendrá un lugar fundamental».

    abelardo en choco

    «A este departamento el centralismo lo abandonó a su suerte hace muchos años y hoy hay una cantidad de deudas históricas (…) que cualquier persona podría pensar que son impagables, pero yo estoy acostumbrado a que me digan que las cosas no se pueden. Yo hago lo imposible, dejo que los demás hagan lo fácil», enfatizó el Jefe de Estado.

    Como muestra de este compromiso, De La Espriella le prometió públicamente a la gobernadora Córdoba la realización de un próximo encuentro regional con el Gobierno Nacional en pleno. Dicha cumbre tendrá como objetivo saldar las deudas en materia de infraestructura, desarrollo social y seguridad, una vez se logre superar la actual emergencia sísmica.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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