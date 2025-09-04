bus chocó de frente con un camion cierre via sonson la union
Cierre en la vía La Unión Sonsón por accidente de tránsito: Fotos: Cortesía
¡Chocaron de frente! Cierre en la vía La Unión Sonsón por grave accidente

Resumen: Según las imágenes, el incidente fue aparatoso y requirió la presencia de los organismos de emergencia

Minuto30.com .- Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves en el suroriente antioqueño, en la vía que de La Unión conduce a Sonsón.

Una buseta colisionó con una tractomula en el sector conocido como Puente El Buey, dejando una persona lesionada y provocando el cierre total del corredor vial.

Según las imágenes, el incidente fue aparatoso y requirió la presencia de los organismos de emergencia y las autoridades de tránsito, que acudieron al lugar para atender la situación y gestionar la movilidad. Se desconoce la gravedad de la persona herida.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a tener paciencia mientras se restablece el paso, ya que no hay vías alternas.

