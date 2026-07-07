Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Cae alias «Chivo» en la vía Panamericana: cerebro de los ataques a la Fuerza Pública y homicidios en el Cauca

    «Chivo» sería el principal encargado de coordinar acciones terroristas, ordenar homicidios selectivos y dirigir los constantes hostigamientos en Cauca

    Publicado por: SoloDuque

    chivo portada
    Cae alias «Chivo» en la vía Panamericana: cerebro de los ataques a la Fuerza Pública y homicidios en el Cauca

    Resumen: La importancia de esta captura radica en el nivel de daño que este sujeto representaba para la región. Según las labores de inteligencia militar, alias 'Chivo' tenía un rol protagónico en la escalada de violencia en el Cauca.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Las ofensivas militares en el suroccidente del país continúan arrojando importantes resultados. En las últimas horas, las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron un contundente golpe contra las estructuras armadas ilegales que siembran el terror en el departamento del Cauca.

    Durante una serie de estrictas operaciones de control territorial desplegadas por tropas del Ejército Nacional, se logró la captura de un peligroso sujeto conocido en el mundo del crimen bajo el alias de ‘Chivo’.

    chivo1

    Un arresto estratégico en la vía Panamericana

    La detención de este individuo no se dio en cualquier lugar. El operativo tuvo lugar directamente sobre la vía Panamericana, una de las arterias viales más importantes y estratégicas de la región, la cual ha sido blanco constante de bloqueos y alteraciones del orden público.

    De acuerdo con el reporte oficial emitido por las Fuerzas Militares a través de sus canales digitales, alias ‘Chivo’ fungía como cabecilla de escuadra de la estructura residual armada Dagoberto Ramos, una de las facciones disidentes más sanguinarias que opera en esta zona del país.

    El oscuro prontuario del cabecilla

    La importancia de esta captura radica en el nivel de daño que este sujeto representaba para la región. Según las labores de inteligencia militar, alias ‘Chivo’ tenía un rol protagónico en la escalada de violencia en el Cauca.

    Las autoridades señalan que este cabecilla sería el principal encargado de coordinar acciones terroristas, ordenar homicidios selectivos y dirigir los constantes hostigamientos ejecutados contra las tropas de la Fuerza Pública que se encuentran desplegadas protegiendo a la población civil.

    Con la neutralización del accionar delictivo de alias ‘Chivo’, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de recuperar la tranquilidad en el Cauca y debilitar el mando logístico y armado de las estructuras residuales que atentan contra la paz de los colombianos.

    chivo2

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.