Resumen: La importancia de esta captura radica en el nivel de daño que este sujeto representaba para la región. Según las labores de inteligencia militar, alias 'Chivo' tenía un rol protagónico en la escalada de violencia en el Cauca.

Cae alias «Chivo» en la vía Panamericana: cerebro de los ataques a la Fuerza Pública y homicidios en el Cauca

Minuto30.com .- Las ofensivas militares en el suroccidente del país continúan arrojando importantes resultados. En las últimas horas, las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron un contundente golpe contra las estructuras armadas ilegales que siembran el terror en el departamento del Cauca.

Durante una serie de estrictas operaciones de control territorial desplegadas por tropas del Ejército Nacional, se logró la captura de un peligroso sujeto conocido en el mundo del crimen bajo el alias de ‘Chivo’.

Un arresto estratégico en la vía Panamericana

La detención de este individuo no se dio en cualquier lugar. El operativo tuvo lugar directamente sobre la vía Panamericana, una de las arterias viales más importantes y estratégicas de la región, la cual ha sido blanco constante de bloqueos y alteraciones del orden público.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por las Fuerzas Militares a través de sus canales digitales, alias ‘Chivo’ fungía como cabecilla de escuadra de la estructura residual armada Dagoberto Ramos, una de las facciones disidentes más sanguinarias que opera en esta zona del país.

El oscuro prontuario del cabecilla

La importancia de esta captura radica en el nivel de daño que este sujeto representaba para la región. Según las labores de inteligencia militar, alias ‘Chivo’ tenía un rol protagónico en la escalada de violencia en el Cauca.

Las autoridades señalan que este cabecilla sería el principal encargado de coordinar acciones terroristas, ordenar homicidios selectivos y dirigir los constantes hostigamientos ejecutados contra las tropas de la Fuerza Pública que se encuentran desplegadas protegiendo a la población civil.

Con la neutralización del accionar delictivo de alias ‘Chivo’, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de recuperar la tranquilidad en el Cauca y debilitar el mando logístico y armado de las estructuras residuales que atentan contra la paz de los colombianos.