Sevilla, 7 feb (EFE).- El delantero argentino Ezequiel 'Chimy' Ávila afirmó este miércoles en su presentación que está "muy feliz" por su llegada al Betis, con cuya afición se identifica mucho al recordarle a la de Rosario Central de su país, y dijo estar ilusionado con rendir bien porque "la vida" le ha dado "esta oportunidad en un club grande, con gente extraordinaria".

"Yo creo que mi carrera ha dado golpes, pero también tengo recompensas; si no, no estaría aquí. Si pensamos en los golpes, sería hipócrita, porque ahora mismo estoy en un club muy grande, con grandes compañeros, y no me acordaría de los golpes que he tenido. Quiero tratar de hacer las cosas lo mejor posible en mi etapa en este club", recalcó.

Sobre las negociaciones para su traspaso desde Osasuna, al que quiso "agradecer el cariño y las cosas bellas" que vivió durante "los cinco años" en los que estuvo en el club navarro, el Chimy admitió que "hubo momentos de desesperación" porque "se notaba mucho las ganas de venir al Betis", aunque al final todas las partes concluyeron que "se cerraba" su etapa en el equipo pamplonés.

"Quiero ganar todo lo posible con el Betis. Voy paso a paso, y ojalá el tiempo que esté aquí pueda ganar muchas cosas. Sabemos que es un club que siempre pelea por lo mejor", subrayó el argentino, de 30 años y que se entrenó este miércoles después de ausentarse el martes para asistir en Pamplona al nacimiento de su tercer hijo.

El hispanoargentino señaló estar listo para debutar con el equipo bético el próximo viernes ante el Cádiz, ya que lleva "cuatro días entrenando" con sus nuevos compañeros y está "bien y a disposición del míster", el chileno Manuel Pellegrini.

Acompañado por el presidente bético, Ángel Haro, en una rueda de prensa en la que también fue presentado el centrocampista Pablo Fornals, también dio las gracias al esfuerzo hecho para su fichaje a los dirigentes del Betis, "que estuvieron detrás hasta el último minuto", y añadió que "las cosas estaban claras" porque le "hacía mucha ilusión venir acá y pasar este momento".

"Son cuatro días, pero todo lo que viene en camino seguro que es bueno. He venido aquí a jugar y tener a esta afición a mi favor me hace acordarme mucho de Sudamérica. Vas sintiendo las cosas así, me identifico mucho con el Villamarín, que es parecido a los estadios grandes de Argentina", subrayó Chimy Ávila.

Indicó que no ha hablado mucho con Pellegrini, aunque trata de "captar rápido" lo que el chileno quiere de él y aseveró que tiene "mucho que aprender de este mister" y de los consesjos que le dé, al tiempo que recalcó que la afición bética es muy similar a la de Rosario Central, puesto que "alientan igual" y se hacen "sentir en todo momento".

Por: EFE