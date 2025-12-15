Chile gira a la derecha: Kast, sucesor del izquierdista Boric

Resumen: La victoria de Kast lo posiciona para suceder en el cargo a Gabriel Boric, marcando un giro en la política chilena hacia una orientación más conservadora.
Minuto30.com .- En las elecciones presidenciales de Chile, realizadas este domingo 14 de diciembre de 2025, el candidato de derecha José Antonio Kast resultó ganador, imponiéndose en el balotaje.
Según los reportes preliminares, Kast logró una ventaja de casi 20 puntos sobre la candidata rival Jeannette Alejandra Jara. Se confirma que la contendiente perdedora no tuvo más opción que aceptar su derrota tras el conteo de votos.
La victoria de Kast lo posiciona para suceder en el cargo a Gabriel Boric, marcando un giro en la política chilena hacia una orientación más conservadora.
Gracias Chile.
A trabajar! pic.twitter.com/WsushQjR1D
— José Antonio Kast Rist ️ (@joseantoniokast) December 15, 2025
