Chile gira a la derecha: Kast, sucesor del izquierdista Boric

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: La victoria de Kast lo posiciona para suceder en el cargo a Gabriel Boric, marcando un giro en la política chilena hacia una orientación más conservadora.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En las elecciones presidenciales de Chile, realizadas este domingo 14 de diciembre de 2025, el candidato de derecha José Antonio Kast resultó ganador, imponiéndose en el balotaje.

    Según los reportes preliminares, Kast logró una ventaja de casi 20 puntos sobre la candidata rival Jeannette Alejandra Jara. Se confirma que la contendiente perdedora no tuvo más opción que aceptar su derrota tras el conteo de votos.

    La victoria de Kast lo posiciona para suceder en el cargo a Gabriel Boric, marcando un giro en la política chilena hacia una orientación más conservadora.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


