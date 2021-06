Chile derrotó a Bolivia y lidera parcialmente el grupo A

La Selección de Chile derrotó este viernes por la mínima diferencia a su similar de Chile, en la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2021.

Uno gol de Ben Brereton, al minuto diez, le basto al seleccionado ‘austral’ para adjudicarse el triunfo.

El equipo de la estrella solitaria tuvo varias opciones para ampliar la cuenta en el periodo inicial, pero la certeras intervenciones del guardameta del representativo del altiplano lo evitaron. No en vano, fue catalogado por algunos como la figura del partido.

Los bolivianos mejoraron en la etapa complementaria, pero finalmente no pudieron evitar su segunda derrota en esta competencia.

Con esta victoria, el seleccionado chileno llegó a cuatro puntos y asumió parcialmente el liderato del grupo A del certamen continental, a falta del partido entre Argentina y Uruguay, que se enfrentarán este mismo viernes a partir de las 7:00 de la noche.

#CopaAmérica 🏆

¡GOLAZO! Ben Brereton anotó el 1-0 de @LaRoja ante Bolivia con una gran definición ⚽

What a strike! Ben Brereton makes it 1-0 to @LaRoja against Bolivia with a great finish ⚽

🇨🇱 Chile 🆚 Bolivia 🇧🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/pPXGjgBkhs

— Copa América (@CopaAmerica) June 18, 2021