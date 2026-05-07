En Chile el hantavirus es endémico: 36 contagios y 13 muertos en 2026

Minuto30.com .- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido un fuerte mensaje para evitar el pánico global frente a la emergencia sanitaria a bordo del crucero MV Hondius. La entidad descartó categóricamente que este brote represente el inicio de una nueva epidemia o pandemia. Sin embargo, la situación ha puesto el foco sobre países donde el virus es endémico, como Chile, que ya registra decenas de contagios locales en lo corrido del año.

El brote en altamar: Cepa Andes y transmisión humana

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, entregó el balance oficial en torno a los pasajeros y tripulación vinculados al crucero: se han señalado ocho casos, cinco confirmados y tres sospechosos, incluyendo tres decesos.

La principal preocupación de los epidemiólogos frente a este brote marítimo es que fue causado por el Hantavirus de la cepa Andes, la única variante conocida con capacidad comprobada de transmisión de persona a persona. Este factor explica por qué el contagio pudo darse en un entorno cerrado como el de una embarcación. Autoridades de Canadá y EE. UU. mantienen el rastreo de contactos, mientras que Chile descartó que el contagio inicial de una pareja de holandeses ocurriera en su territorio.

La dura realidad en Chile: 39 casos locales en el año

En contraste con la emergencia del crucero, las autoridades sanitarias chilenas han entregado un preocupante balance sobre el comportamiento endémico de la enfermedad en su territorio.

En lo que va del año, Chile ha confirmado al menos 39 casos de hantavirus, dejando un saldo lamentable de 13 personas fallecidas.

No obstante, el Ministerio de Salud chileno fue enfático en hacer una aclaración crucial para evitar alarmas injustificadas: estos contagios locales no se tratan de transmisión entre personas.

Los casos registrados en el país sudamericano obedecen a la vía de infección tradicional: la transmisión directa entre el animal portador, el ratón de cola larga, y el ser humano, generalmente a través de la inhalación de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva del roedor en zonas de bosques húmedos.

Datos históricos que confirman la alta letalidad

El hantavirus es una enfermedad que requiere máxima vigilancia en la región del cono sur debido a su capacidad para causar complicaciones cardiorrespiratorias graves. Según los datos epidemiológicos públicos de Chile:

Entre 2020 y 2024, el país registró un promedio de entre 30 y 70 casos anuales.

Durante ese periodo de cinco años, la tasa de letalidad se situó en un alarmante 26%, confirmando la peligrosidad de la infección una vez que el virus ingresa al organismo humano.

Con información de Primicias.