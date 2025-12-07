Menú Últimas noticias
    Chikilim se perdió en Pedregal: huyó por el ruido de la pólvora ¿lo has visto?

    El miedo y la tristeza son inmensos para sus dueños, quienes solo desean su regreso a casa

    Publicado por: SoloDuque

    chikilim perdido
    chikilim huyó en Pedregal a causa de la pólvora y su familia está desesperada
    Chikilim se perdió en Pedregal: huyó por el ruido de la pólvora ¿lo has visto?

    Resumen: Chikilim, que es de raza Labrador, se encuentra actualmente desaparecido y desorientado en algún punto del Barrio Pedregal o sus alrededores.

    Este resumen se realiza automáticamente.

    Minuto30.com .- La noche del pasado sábado 6 de diciembre se convirtió en una jornada de angustia para una familia del barrio Pedregal, en Medellín, tras la desaparición de su perro, llamado Chikilim. El incidente ocurrió en el momento exacto en que lo sacaron a realizar sus necesidades, cuando la detonación de pólvora en la zona provocó que el animal, presa del pánico, saliera corriendo.

    Chikilim, que es de raza Labrador, se encuentra actualmente desaparecido y desorientado en algún punto del Barrio Pedregal o sus alrededores. A pesar de los esfuerzos incansables de la familia, hasta el momento no ha sido posible dar con su paradero. El miedo y la tristeza son inmensos para sus dueños, quienes solo desean su regreso a casa.

    La familia de Chikilim suplica la colaboración de la comunidad de Medellín, y especialmente de los habitantes de Pedregal, para que estén atentos a cualquier señal o avistamiento de un Labrador asustado. Cualquier persona que pueda haberlo visto o, incluso, que lo haya resguardado temporalmente, es vital para dar fin a esta dolorosa búsqueda.

    Se ruega a la ciudadanía que, ante cualquier información o indicio que pueda conducir al regreso de Chikilim, se comuniquen de manera inmediata. La familia está desesperada y agradece de antemano la solidaridad de todos, al whatsapp 3208884608.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


