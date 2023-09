Chicho Arias de Monólogos Sin Propina comparte «nueva imagen» y está muy feliz.

Pensando en que la salud es lo primero, el querido «gordito» del grupo de comediantes de «Monólogos Sin Propina«, compartió en redes sociales el proceso de su nueva imagen y está feliz. Chicho Arias, nos contó que el pasado 8 de mayo se operó de forma profesional con una dieta previa para poder afrontar lo que vendría y es que a la fecha ya ha bajado 30 kilos y aún le falta para llegar a 80 como peso ideal. En sus propias palabras dijo: «Me operaron , no sabía que estaba tan enfermo antes de la cirugía. Ya casi llego al peso que necesito, me salvé de una cirugía de rodillas, ya no ronco y no tomo pastillas para la presión».

Ese es el resumen de por qué tan flaco y se le ve actualmente sonriendo además, la comprada de nueva ropa lo tiene entusiasmado ya que de talla 42 ya está en 34; Y en camisetas pasó de XXL a L. Curiosamente el doctor que lo operó tiene el apellido de unos de sus ídolos «Pacheco«. En Telemedellin no lo verán «flaco» como Frank o Adrián, ya que no graban nuevos capítulos desde año pasado. Ellos están es grabando exclusivamente para su Canal Youtube por el momento pero no han salido al aire.

