Resumen: A pesar de la lamentable derrota de Atlético Nacional ante el Deportivo Pereira —equipo que no había sumado victorias en el semestre—, la mayor indignación de la hinchada recayó sobre el delantero Cristian "Chicho" Arango. Aunque el club justificó su ausencia en el partido argumentando una fatiga muscular, el jugador fue captado en video asistiendo y estando de pie durante un concierto de cinco horas de Ryan Castro el mismo día del encuentro. Este hecho desató fuertes críticas por parte de los aficionados, quienes cuestionaron la veracidad de su reposo y su falta de compromiso, transformando la histórica expectativa que había por su llegada al plantel verdolaga en una profunda desilusión.

Chicho Arango no jugó contra Pereira por una fatiga, pero lo vieron dándola toda en el concierto de Ryan

Atlético Nacional jugó un lamentable partido ante Pereira, que no había ganando ningún partido hasta encontrarse con el equipo verde. Y aunque el equipo nunca reaccionó en la cancha, las críticas se las terminó fue llevando Chicho Arango por su ausencia.

El equipo dirigido por Diego Arias sigue sin mostrar un fútbol vistoso, lejos de demostrar el por qué es el líder indiscutido del todos contra todos y ya confirmado como ganador de la primera parte del torneo.

Sin embargo, pese al mal nivel del equipo, lo que más critica la hinchada es la ausencia de Cristian Arango.

A través de sus redes sociales, Nacional había asegurado que Chicho Arango no jugaría el partido ante Pereira en Yopal por una fatiga muscular de isquiotibiales.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Deportivo Pereira. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/endUWWMeqB — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 25, 2026

Si bien esta lesión de no es de consideración, al ser una fatiga los hinchas esperaron que el jugador se quedara descansando al no poder viajar con el equipo.

Pero no fue así. En un video que circula en redes sociales se ve al futbolista en el concierto de Ryan Castro. Es de resaltar que ese concierto fue el mismo día que Nacional cayó derrotado ante el único equipo que no había ganado un partido en todo el semestre.

La indignación fue más grande al saber que el concierto de Ryan Castro duró 5 horas, tiempo en el que el futbolista, que ha jugado muy pocos minutos con Nacional, tuvo que haber estado de pie y bailando, lo que no tendría sentido para muchos por la fatiga que anunció Nacional que él tenía.

Durante años, la hinchada de Nacional esperó con ansias la llegada de Cristian Arango al equipo. Hoy que está en el plantel, la desilusión de la hinchada es grande.

Chicho Arango no jugó contra Pereira por una fatiga, pero lo vieron dándola toda en el concierto de Ryan