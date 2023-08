Chepteguei renuncia a los 10.000 metros y al doblete en Budapest

Budapest, 24 ago (EFE).- El ugandés Joshua Cheptegei renunció este jueves a correr los 5.000 metros de los Mundiales de atletismo de Budapest debido a una pequeña lesión en un pie y no optará al doblete tras ganar hace cuatro días su tercera corona mundial de los 10.000 metros.

Chepteguei, a través de un mensaje en redes sociales, anunció su renuncia a los 5.000 metros de Budapest y su próximo reto será preparar el maratón. Su idea es debutar el 3 de diciembre en Valencia, la ciudad en la que ha batido los récords mundiales de 10K en ruta y de 10.000 metros en pista.

"Estoy orgulloso y feliz de haber ganado otra medalla de oro en los 10.000 metros. Me habría encantado competir también en los 5.000 metros, pero por desgracia he tenido que decidir no tomar la salida. En los últimos días he tenido problemas con una pequeña lesión en el pie y no quiero correr riesgos. Deseo mucha suerte a todos los competidores de los 5.000 metros y nos vemos pronto", dijo Chepteguei en Instagram.

El atleta etíope, con su tres títulos de 10.000 metros, el último ganado en este Mundial de Budapest, se acerca a la leyenda del etíope Haile Gebrselassi, que ganó cuatro títulos seguidos entre 1993 y 1999.

Por: EFE