«Estaba en mi peor momento»: El Chef Chris Carpentier conoció a su esposa en medio de una parálisis

El chef Chris Carpentier dio a conocer detalles de su matrimonio y contó que conoció a su esposa en medio de una parálisis completa por el estrés.

El cocinero, que hace algunos meses fue asaltado en Bogotá, se ha vuelto una celebridad en Colombia debido a su participación como jurado de MasterChef Celebrity. Junto a él están Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Ahora el chileno se dejó ver en una faceta mucho más personal. Durante una entrevista con Laura Acuña, Carpentier contó lo que estaba sucediendo con su cuerpo cuando se encontró con el amor de su vida.

Chris Carpentier contó cómo conoció a su esposa.

En medio del espacio la presentadora le preguntó cómo conoció a su esposa, Alejandra Vallarino, lo que culminó en una anécdota que sorprendió a todos es que para revelar el primer encuentro de ambos, se vio obligado a revelar lo que sucedía en su vida en ese momento.

«Me dio una parálisis cuando tenía como 30 años, fue una parálisis completa, solo podía mover los ojos. Me dio una parálisis de estrés, yo soy muy ‘trabajólico’, me gusta mucho el trabajo y debido a eso, me dio», contó Chris Carpentier.

Afortunadamente sus amigos lo llevar de inmediato a un centro de emergencias, donde le fue diagnosticada la condición. Luego, entró en un periodo de tratamientos relajantes y la primera pauta consistía en estar retirado de todo lo que el causara estrés.

Y mientras cumplía con su proceso de recuperación, las casualidades de la vida le llevaron a conocer a Alejandra.

«En mi relación más que un amorío normal, nosotros nos conocimos ambos, en nuestros peores momentos», comenzó contando Carpentier.

«Ella recién llegaba a Chile, luego de estar viuda, yo estaba en mi peor momento… Fue algo diferente, no tuvimos el primer paso de enamoramiento que es lo normal, eso vino luego, luego de conocernos de verdad, de ayudarnos y juntos comenzamos a andar de a poco», relató.

Esta es la entrevista completa.

