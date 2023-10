Chavistas «deben ser parte» del cambio en Venezuela, dice candidato a primarias opositoras

in

Caracas, 19 oct (EFE).- El candidato a las primarias opositoras del próximo domingo en Venezuela Andrés Caleca dijo este jueves que los "no menos de cinco millones de chavistas" que se sienten "traicionados por la gestión" del presidente Nicolás Maduro "deben ser parte" del cambio para "reconstruir" y "redemocratizar" el país.

Durante una rueda de prensa, el también expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) insistió en la necesidad de crear una "gran coalición nacional para el cambio", conformado por los partidos que participan en las internas, los que no y los "millones" de oficialistas que, con "toda razón", rechazan "la gestión de Maduro".

"De yo ganar la primaria el próximo domingo, lo he dicho y lo ratifico a pocas horas de su realización, lo primero que haré será buscar al resto de la oposición venezolana que no participó en la primaria y al resto del país (…) que no nos apoya todavía a nosotros como alternativa frente a la elección de 2024", dijo.

El opositor aseguró que se necesita a "todo el país para derrotar a Maduro y, sobre todo, para reconstruir la República y redemocratizar la sociedad, que es el camino indispensable para que Venezuela retome la senda del progreso".

Caleca, que llamó a los venezolanos a ejercer el "poder inconmensurable" del voto este domingo y en las presidenciales, previstas para el segundo semestre del próximo año, espera que el "Gobierno no intente sabotear el proceso" del domingo, cuando -aseguró- los militantes y voluntarios que participan en su organización estarán "muy atentos".

"Dejen votar a la gente en paz (…) No hay duda de que la campaña contra la primaria continúa, el bloqueo de los portales de información continúa, el bloqueo de las emisoras de televisión y las grandes cadenas de radio continúa, y no hay manera de que la información fluya con la rapidez y la rigurosidad que debería fluir en una democracia funcional", dijo.

La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria indicó este jueves que más de 37.000 voluntarios trabajarán en las primarias dentro y fuera del país, con el objetivo de garantizar el éxito de los comicios, en los que elegirán al candidato que enfrente al chavismo en las presidenciales.

Tras la retirada de tres candidatos los últimos días, serán 10 los aspirantes opositores que se enfrentarán en estos comicios, con María Corina Machado como favorita.

Por: EFE