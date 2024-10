Revelan chats que involucran a jugadores de Envigado con apuestas; se sabe en cuál partido meterían ‘la mano’

Luego de todo el revuelo que generó Envigado, al confirmar que denunciaría que en su equipo habría al menos un jugador que estaría inmerso en el tema de las apuestas, se han conocido chats que revelarían cómo estaría funcionando esto y en qué partido intentarían meter la mano para perjudicar al club.

Y es que según lo dio a conocer el diario El Tiempo, hay un chat en el que un defensor de Envigado, el cual no revelaron su nombre, conversó con Leyder Robledo, que llegó desde Real Cartagena al equipo, y al que le pedía que interfiriera en el resultado del juego.

«Yo veía que él me escribía y me decía que necesitaba un favor, pero no me decía qué era, entonces el viernes (4 de octubre) yo le escribí y le dije que qué necesitaba. No me quiso decir nada, y ya cuando estamos en concentración, él me dice que si me puede llamar», dice uno de los mensajes.

Posteriormente se puede leer: «el llega y me llama y entonces ahí es donde él me toca el tema que le tenían disque a la mamá y a la mujer secuestrada y que lo iban a matar; que no podía llegar a dormir a la casa de él que porque lo tenían amenazado porque debía 50 millones de pesos. Entonces llegó y me dijo a mí que si yo hacía un penalti en el partido del sábado me daba cinco millones de pesos contra el Bucaramanga. Incluso, llega y me dice que si me los pasaba de una».

La petición fue demasiado comprometedora, por lo que el jugador no aceptó: «él sabe que yo le dije que no, yo plata para eso no le recibía, si es algo del equipo no. Me insistía, insistía y me dio rabia porque llegó y me dijo, ‘mándeme un vídeo diciendo que usted va a hacer el penalti’. Yo me enojo con él y le empiezo a enviar mero poco de mensajes».

Por último, se conoció que la petición era que para antes del minuto 25 del partido, Bucaramanga ya debería ir ganando, y por eso debería regalar un penal: «él me dijo que a los primeros 25 minutos del partido tenía que haber un gol de Bucaramanga, y que Bucaramanga tenía que ganar el partido, entonces que yo hiciera el penalti».

Prueba de que el jugador mencionado no se vendió es que ese partido terminó 0-0 y no hubo un penal por parte de Envigado contra Bucaramanga. El caso está en Fiscalía y está siendo estudiado por las autoridades.