Charlie Aponte: «La leyenda» quiere a Medellín y estará en «la Tripleta de la Salsa»

La Leyenda de la Salda Charlie Aponte está en Medellín para cantar sus éxitos en «La Tripleta de la Salsa» este viernes 4 de agosto.

La Carpa Centauro Eventos, ubicada al lado del Parque Norte, cuya entrada es por la Av. Regional se llenará de salsa este viernes 4 de agosto con «La Tripleta de la Salsa», donde Charlie Aponte estará al lado de Andy Montañez, Henry Fiol y el Conjunto Clásico un evento en el marco de la Feria de las Flores que desde las 9:00 p.m. a 3:45 a.m. retumbará con los mejores temas de esta constelación de artistas. Las cámaras de Minuto 30, estuvieron con Charlie Aponte para conocer algunos detalles del sentimiento por Medellín la cual para él es exigente porque es una ciudad donde el público exige ver calidad; «lo más emocionante es ver a los jóvenes cantando sus temas y toda la familia. Tocar con su ídolo Andy Montañez, que durante 5 años fue su compañero es tocar con un papá y hermano porque su primera entrevista de trabajo fue con Andy en el Gran Combo de ahí cada vez que están juntos es una sonrisa. El maestro no escatima palabras para decir que el «su voz está intacta». De Henry Fiol atina a decirnos que lo hace sentir siempre en Nueva York ( ya que recuerda su presentación con la Fania en el Estadio de los Yankees) y del Conjunto Clásico con Ramoncito Rodriguez es tener un momento para gozar la música. Por eso la Tripleta de la Salsa «NO ES UN CONCIERTO es un baile» y eso es lo que quiere Aponte, que no se paren a aplaudir sino a bailar por eso deben llevar «zapatos cómodos» y disfrutar hasta el amanecer. En la entrevista que los invitamos a ver completa, disfruten como Charlie Aponte habla de la Salsa vieja y actual, los artistas, sus gestores, la gastronomía que inspiró la salsa y como se unificó en un solo sonido. En 10 días que leva en la ciudad define a Medellín «como una maravilla».

ENTREVISTA MINUTO 30 CHARLIE APONTE / MEDELLÍN DE FIESTA/ QUIERO QUE BAILEN

El Dato: Desde las 2:00 p.m. se abrirá la taquilla de este evento en el sitio y si quieres madrugar no hay problema porque es una fiesta y baile, cuyas puertas se abrirán a las 5:00 p.m. con el sello AG producciones.

LA TRIPLETA DE LA SALSA / VIERNES 4 DE AGOSTO/ CENTAURO ENVENTOS/ PARQUE NORTE MEDELLÍN

