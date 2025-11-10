Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Esta acción se suma a una serie de operativos exitosos, elevando a 51 el número de personas inadmitidas por registrar alertas como ofensores o depredadores sexuales

¡Chaolín pingüín! Otro gringo inadmitido en Medellín por «depredador sexual»

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, celebró una nueva acción contundente en la lucha contra los depredadores sexuales que intentan ingresar a la ciudad.

El mandatario informó que, gracias al trabajo articulado con Migración Colombia, fue inadmitido un ciudadano de nacionalidad estadounidense que registraba una alerta internacional como ofensor sexual. El mensaje del alcalde a este tipo de criminales fue claro y contundente: «Go home!» (¡Váyase a casa!).

51 Inadmisiones en el Año

Esta acción se suma a una serie de operativos exitosos, elevando a 51 el número de personas inadmitidas por registrar alertas como ofensores o depredadores sexuales en lo que va corrido del año.

Protección de la Niñez como Prioridad

Fico reiteró el compromiso de su administración con la seguridad de los menores de la ciudad. «Seguimos trabajando para que estos depredadores no pongan un pie en nuestra ciudad. Aquí protegemos a nuestros niños y niñas», afirmó el mandatario, destacando la importancia de la coordinación con las autoridades migratorias para blindar a Medellín.

Trino de Fico

Go home! Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad Gracias al trabajo articulado con Migración Colombia, fue inadmitido un ciudadano estadounidense que registraba alerta como ofensor sexual. Con esta acción, ya son 51 personas inadmitidas en lo que va corrido del año. Seguimos trabajando para que estos depredadores… pic.twitter.com/TB6byVokl8 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 10, 2025

