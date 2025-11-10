Procuraduría formula pliego de cargos a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería
¡Chaolín pingüín! Otro gringo inadmitido en Medellín por «depredador sexual»

Resumen: Esta acción se suma a una serie de operativos exitosos, elevando a 51 el número de personas inadmitidas por registrar alertas como ofensores o depredadores sexuales

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, celebró una nueva acción contundente en la lucha contra los depredadores sexuales que intentan ingresar a la ciudad.

El mandatario informó que, gracias al trabajo articulado con Migración Colombia, fue inadmitido un ciudadano de nacionalidad estadounidense que registraba una alerta internacional como ofensor sexual. El mensaje del alcalde a este tipo de criminales fue claro y contundente: «Go home!» (¡Váyase a casa!).

51 Inadmisiones en el Año

Esta acción se suma a una serie de operativos exitosos, elevando a 51 el número de personas inadmitidas por registrar alertas como ofensores o depredadores sexuales en lo que va corrido del año.

Protección de la Niñez como Prioridad

Fico reiteró el compromiso de su administración con la seguridad de los menores de la ciudad. «Seguimos trabajando para que estos depredadores no pongan un pie en nuestra ciudad. Aquí protegemos a nuestros niños y niñas», afirmó el mandatario, destacando la importancia de la coordinación con las autoridades migratorias para blindar a Medellín.

Trino de Fico

