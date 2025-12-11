El Atlético Huila ha confirmado un cambio histórico en su trayectoria, al anunciar su traslado oficial de sede al municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca.

Esta significativa movida fue aprobada por unanimidad por la Asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), luego de que el club presentara la solicitud formal.

La principal razón esgrimida por la directiva es la imposibilidad de continuar compitiendo en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, lo que hacía insostenible la continuidad del proyecto deportivo en la capital huilense.

La directiva del club ha manifestado que esta no ha sido una determinación fácil, estando completamente conscientes del profundo impacto que tendrá en la ciudad de Neiva y, especialmente, en la afición que ha brindado un apoyo incondicional a lo largo de los años.

No obstante, recalcan que la decisión se tomó desde una perspectiva de responsabilidad, buscando la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo del proyecto deportivo.

Este cambio, afirman, garantiza la continuidad del equipo y el desarrollo de todas sus divisiones en las mejores condiciones operativas y de infraestructura.

¡Chao opitas! Del Huila a Jumbo del Valle

En el comunicado emitido, el ahora club del Valle del Cauca extendió un amplio agradecimiento a quienes los acompañaron en este proceso de transición.

Se reconoció el esfuerzo del equipo y colaboradores, que lidiaron con meses de incertidumbre, así como la empatía de otros clubes, instituciones y medios deportivos.

De manera especial, se agradeció al municipio de Yumbo y a la Gobernación del Valle del Cauca por abrir sus puertas al proyecto, facilitando este nuevo capítulo en la historia del equipo.

Finalmente, la directiva dedicó un mensaje emotivo a su base de seguidores. El club reiteró su inmenso agradecimiento a la afición por el soporte, la lealtad y la comprensión mostrada ante una situación tan compleja.

Con este traslado, el equipo busca sentar bases sólidas en su nueva casa en Yumbo para asegurar un futuro prometedor y seguir compitiendo al máximo nivel en el fútbol profesional colombiano.

