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    ¡Chao a las Mesas de Diálogo! Fiscalía reactiva órdenes de captura de 46 terroristas: acá sus nombres

    Alias Calarcá está en la lista de terroristas a los que les reactiva las órdenes de captura

    Publicado por: SoloDuque

    Fiscalía revela presuntos pagos a coronel del Ejército por favorecer a grupos armados
    Foto: Fiscalía.
    ¡Chao a las Mesas de Diálogo! Fiscalía reactiva órdenes de captura de 46 terroristas: acá sus nombres

    Resumen: La medida responde a la terminación de las mesas de diálogo con estos grupos: Estado Mayor Central- disidencias de las Farc, Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada:

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    A través de la Resolución No. 0-0263, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, reactivó las órdenes de captura contra 46 exmiembros representantes de las estructuras autodenominadas “Estado Mayor de Bloques y Frente”, “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano” y “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”.

    La medida responde a la terminación de las mesas de diálogo con estos grupos, decidida por el Gobierno Nacional el pasado 28 de agosto, y a la consecuente revocatoria de la designación de sus voceros mediante la cual finaliza el beneficio de suspensión que cobijaba dichas órdenes.

    Así, la Fiscalía General de la Nación levanta la suspensión de órdenes de captura para las siguientes personas:

    Estado Mayor Central- disidencias de las Farc:

    • Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey.
    • Sandra Milena Niño Guerrero
    • Farby Edisson Parra Parra, alias Richard.
    • Robinson de Jesús González, alias Caicedo
    • Fabio Giraldo Giraldo, alias Albeiro González.
    • Jeisson Ferney Lasso Devia.
    • Yimison Bustos Ávila, alias Jimmy.
    • Rolan Arnulfo Torres Huertas, alias Álvaro Boyaco.
    • Yersid Muñoz Ramírez.
    • John Faiber Lugo Ramos, alias Rafael.
    • Euser Motta Meneses.
    • Alexis de Jesús Muñoz Adarve.
    • Jhonmaro Ortiz Camayo, alias Maniqueta o Yogui.
    • Elkin Eduardo Ramírez Ramírez.
    • Faber García Guzmán, alias El Soldado.
    • Jorge Luis Caicedo Castro.
    • John Janier Troches Medina, alias Malacia.
    • Jerci Duvian Ruiz Mazo
    • Sergio Andrés Martínez Martínez, alias Hueso o Bolívar.
    • Romario Carrascal Alvernia.
    • Jhon Edinson Bayona Rojas.
    • Edwar Andrés Campo Dagua, alias Cabezas o Jimmy.
    • Adolfo Ballesteros Fernández, alias José Tomás Ojeda.
    • Oscar Ojeda Erazo, alias Leopoldo o Papá Noel.
    • Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.
    • Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika.
    • Javier Alfonso Velosa García, alias Jhon Mechas o Jhon Catatumbo.

    Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano:

    • José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza.
    • Geovanny Andrés Rojas, alias Araña.
    • Luis Andrés Figueroa Marín, alias Popeye.
    • Allende Perilla Sandoval, alias Allende.
    • José Darley Malagón Jiménez, alias Uriel o Poco Pelo.
    • Henry Quiñonez Angulo, alias Tocayo.
    • Diego Fernando Guerrero Segura, alias Diego o Negro Eloy.
    • María Lizeth Moreno Cantillo.
    • Jorge Alejandro Avendaño Suárez.
    • Pablo Edis Ortiz Cortés, alias Bladimir.
    • Andy Javier García Lastre.
    • Eduin Mauricio Matallana Ramírez.
    • Edilson Barreto Romero.

    Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada:

    • José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo.
    • Loryin Emilio Pertuz Ballestas, alias Sebastián o York.
    • Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso.
    • Élmer David Reyes Carrillo.
    • John Rafael Salazar Salcedo.
    • Daniel Bravo Arias.

    La Resolución dispone, además, abstenerse de reactivar las órdenes de 11 personas que a la fecha de expedición ya se encontraban activas y de decidir sobre 2 ciudadanos requeridos en trámite de extradición.

    El documento fue remitido a las autoridades de policía judicial para su ejecución inmediata y rige a partir de la fecha.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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