Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Golazo en Champions! Luis Díaz le sigue poniendo sal a la herida de Liverpool con el Bayern Múnich

    • ¡Golazo en Champions! Luis Díaz le sigue poniendo sal a la herida de Liverpool con el Bayern Múnich

    ¡Golazo en Champions! Luis Díaz le sigue poniendo sal a la herida de Liverpool con el Bayern Múnich
    Luis Díaz brilla en Bayern Múnich con golazos en Champions League, haciendo lamentar al Liverpool su partida. Foto: Tomada de X @FCBayern / Créditos a quien corresponda
    Compartir:
    • ¡Golazo en Champions! Luis Díaz le sigue poniendo sal a la herida de Liverpool con el Bayern Múnich

    Resumen: El atacante colombiano Luis Díaz, transferido del Liverpool al Bayern Múnich por una millonaria operación debido a una disputa salarial, anotó un espectacular golazo en la UEFA Champions League contra el Brujas, contribuyendo a la goleada 4-0 de su equipo y alcanzando su séptima anotación de la temporada. Su brillante desempeño en el gigante alemán, incluyendo el gol al minuto 34 tras asistencia de Konrad Laimer, subraya su excelente adaptación y consolida su rol fundamental, avivando el lamento de la afición del Liverpool por haber dejado ir a un jugador tan desequilibrante.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luis Díaz, el atacante que el Liverpool dejó ir, sigue brillando con luz propia en el gigante alemán, el Bayern Múnich.

    El colombiano convirtió un tremendo golazo en la UEFA Champions League, dejando una marca imborrable en el Allianz Arena.

    De paso, avivando el lamento de la afición inglesa que extraña su desequilibrio, un jugador al que no quisieron pagarle lo justo, su salario estaba muy por debajo del resto.

    El gol de la noche llegó al minuto 34 del primer tiempo, en el encuentro donde el Bayern Múnich goleaba 3-0 al Brujas de Bélgica.

    ¡Golazo en Champions! Luis Díaz le sigue poniendo sal a la herida de Liverpool con el Bayern Múnich

    Tras una asistencia precisa de Konrad Laimer, el extremo colombiano encaró en el área y con una finta deslumbrante, Lucho sacó un potente remate de derecha que se coló en el arco rival para el 3-0 parcial.

    Con esta anotación de «pica barra», Díaz alcanzó su séptimo gol con la camiseta del Bayern Múnich en lo que va de la temporada, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema ofensivo del equipo alemán.

    El atacante, cuyo traspaso al club bávaro se dio en una millonaria operación, ha demostrado una adaptación inmediata al fútbol alemán, con un rendimiento que suscita elogios y hace que en Liverpool, donde brilló por tres años y medio, lamenten cada vez más su partida.

    Al final Bayern goleó 4-0 al Club Brujas, lo que lo ubica segundo en la tabla detrás del PSG con 9 puntos, los mismos que tienen hasta la quinta posición que ocupa Real Madrid.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Triunfo de la Selección Colombia Femenina Sub-17 ante Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA

    ¡Colombia debuta en Santiago! La Selección Nacional de Pista arranca hoy su participación en el Mundial Élite UCI 2025

    Colombia ya sumó sus primeras posiciones en las pruebas de libre del Mundial de Patinaje Artístico en China

    ¡El sueño se hará realidad! Fico anuncia que el Atanasio Girardot tendrá la remodelación de talla mundial

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Ojalá la lluvia deje! Titulares de Atlético Nacional que recibe a Once Caldas en el juego de vuelta de la Copa BetPlay

    ¡Ojalá la lluvia deje! Titulares de Atlético Nacional que recibe a Once Caldas en el juego de vuelta de la Copa BetPlay

    ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    ¡Hoy juega el verde! Atlético Nacional quiere ser el rival del América de Cali en la Copa

    ¡Hoy juega el verde! Atlético Nacional quiere ser el rival del América de Cali en la Copa

    ¡Pilas! Cambiaron el horario para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

    ¡Pilas! Cambiaron el horario para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

    «Nunca he estado tan cerca»: Leonel Álvarez le coquetea a Atlético Nacional

    «Nunca he estado tan cerca»: Leonel Álvarez le coquetea a Atlético Nacional


    [grupos] [fixture items="7"]