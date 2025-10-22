Luis Díaz, el atacante que el Liverpool dejó ir, sigue brillando con luz propia en el gigante alemán, el Bayern Múnich.

El colombiano convirtió un tremendo golazo en la UEFA Champions League, dejando una marca imborrable en el Allianz Arena.

De paso, avivando el lamento de la afición inglesa que extraña su desequilibrio, un jugador al que no quisieron pagarle lo justo, su salario estaba muy por debajo del resto.

El gol de la noche llegó al minuto 34 del primer tiempo, en el encuentro donde el Bayern Múnich goleaba 3-0 al Brujas de Bélgica.

¡Golazo en Champions! Luis Díaz le sigue poniendo sal a la herida de Liverpool con el Bayern Múnich

Tras una asistencia precisa de Konrad Laimer, el extremo colombiano encaró en el área y con una finta deslumbrante, Lucho sacó un potente remate de derecha que se coló en el arco rival para el 3-0 parcial.

Con esta anotación de «pica barra», Díaz alcanzó su séptimo gol con la camiseta del Bayern Múnich en lo que va de la temporada, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema ofensivo del equipo alemán.

El atacante, cuyo traspaso al club bávaro se dio en una millonaria operación, ha demostrado una adaptación inmediata al fútbol alemán, con un rendimiento que suscita elogios y hace que en Liverpool, donde brilló por tres años y medio, lamenten cada vez más su partida.

Al final Bayern goleó 4-0 al Club Brujas, lo que lo ubica segundo en la tabla detrás del PSG con 9 puntos, los mismos que tienen hasta la quinta posición que ocupa Real Madrid.

GOOOL de Luis Díaz. El colombiano marcó el 3-0 de #BayernMúnich ante #Brujas, al 34’ pic.twitter.com/aoc5TaZhgD — Pipe Sierra (@PSierraR) October 22, 2025

Más noticias de Deporte