¡4tos de Champions y actuación colombiana en Conmebol! Mucho fútbol para ver este miércoles 13 de abril

Con la clasificación del Real Madrid y Villareal, resta saber quienes serán los otros dos clubes clasificados a las semifinales de la Champions League donde los conjuntos ingleses de Liverpool y Manchester City llevan la ventaja ante Benfica y Atlético Madrid respectivamente.

Este miércoles que llega recargado de mucho fútbol, la Champions animará la tarde que se vivirá con las emociones proveninentes desde el Wanda Metropolitano y Anfield.

Compromisos de Champions

* Liverpool vs Benfica (2:00 pm) → El conjunto de Luis Díaz lleva la ventaja al vencer en la ida 3×1 a ‘os encarnados’.

* Atlético Madrid vs Manchester City (2:00 pm) → Pep lleva la ventaja sobre Simeone al derrotar en el Etihad Stadium 1×0 a los colchoneros con gol de Kevin De Bruyne.

Copa Libertadores

Esta noche será especial para lo clubes colombianos en Copa Libertadores, el Deportivo Cali tiene la posibilidad de quedar como líder del grupo E si saca un resultado positivo ante Corinthians en São Paulo, más teniendo encuenta la victoria de Boca Juniors sobre Always Ready el día de ayer.





Por su parte, el Deportes Tolima visita a Independiente del Valle donde deberá recuperar en Ecuador los puntos perdidos en la primera fecha de local ante el Atlético Mineiro.

→ Compromisos:

* Colo Colo vs Alianza Lima (5:00 pm)

* Libertad vs Caracas (5:00 pm)

* Atlético Mineiro vs América MG (7:00 pm)

* Corinthians vs Deportivo Cali (7:00 pm)

* Nacional vs Estudiantes de La Plata (7:00 pm)

* River Plate vs Fortaleza (7:00 pm)

* Independiente del Valle vs Tolima (9:00 pm)





🎥 En video quedó registrado lo que fue nuestra sesión de entrenamiento vespertina, en la sede deportiva de Independiente Del Valle. pic.twitter.com/RRIZOyuNel — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) April 13, 2022

Copa Sudamericana

El segundo torneo más importante de clubes a nivel sudamericano también tendrá emociones cafeteras esta noche, donde Junior recibe al difícil plantel de Fluminense encabezado por Germán Cano, goleador argentino que se llevó el botín de oro colombiano en repetidas ocasiones.

→ Compromisos:

* Melgar vs River Plate de Uruguay (5:15 pm)

* Racing vs Cuiabá (5:15 pm)

* Santos vs Universidad Católica de Ecuador (5:15 pm)

* Jorge Wilstermann vs Ayacucho (7:30 pm)

* Junior vs Fluminense (7:30 pm)

Se liga em algumas imagens do treino do #TimeDeGuerreiros em Barranquilla! Hoje tem jogão! Todos os detalhes do último trabalho estão na #FluTV >> https://t.co/0rWx24mmQU pic.twitter.com/8m0kIIWnWT — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 13, 2022

