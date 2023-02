¡La Champions League está de vuelta! Estos son los partidos de este martes

Este martes, 14 de febrero, arrancan los octavos de final de la Champions League 2022/23, los cuales se jugarán en dos tandas: la primera se disputará entre el 14 y 15 de febrero, y la segunda entre el 21 y 22 de febrero. Cabe mencionar que las revanchas serán en marzo.

Serán cuatro los encuentros correspondientes a esta instancia que se desarrollarán esta semana. Hoy martes, jugarán Paris Saint-Germain vs Bayern Munich y Milan vs Tottenham Hotspur desde las 3:00 de la tarde (hora colombiana), mientras que mañana miércoles se medirán Brujas vs Benfica y Borussia Dortmund vs Chelsea.

De igual forma, la próxima semana chocarán Liverpool-Real Madrid y Eintracht Frankfurt-Napoli, y el miércoles 22 se enfrentarán RB Leipzig-Manchester City e Inter-Porto.

Es de recordar que los duelos de vuelta tendrán la misma tónica, con cuatro partidos una semana y los cuatro restantes la semana siguiente. Justamente, se disputarán en el mismo orden, pero se llevarán a cabo entre el martes 7 y miércoles 8, y el 14 y 15 de marzo, respectivamente.

