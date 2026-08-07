Resumen: Andrés Julián Rendón anunció el traslado de 103 jefes criminales, entre ellos alias Carlos Pesebre y Douglas, desde Itagüí hacia cárceles de alta seguridad.

¡Chaito a los del «tarimazo»! Gobernador confirma traslado de 103 peligrosos capos de la cárcel de Itagüí a todo el país

Minuto30.com .- En lo que representa uno de los movimientos penitenciarios y de seguridad más importantes de los últimos años para Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón confirmó este viernes una noticia que sacude el tablero del crimen organizado en la región: el traslado masivo de 103 peligrosos criminales desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí hacia diferentes centros de reclusión en todo el territorio nacional.

La medida, que busca desarticular el control que estos cabecillas ejercían desde sus celdas sobre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, afecta directamente a los máximos líderes de las estructuras delincuenciales más temidas de la región.

El anuncio: Desmantelando el centro de operaciones

A través de sus canales oficiales, el mandatario de los antioqueños entregó los detalles de este operativo sin precedentes, revelando nombres de alto calibre en el mundo del hampa y señalando que la orden se firmó en un momento político crucial para el país.

«Antioqueños, he sido informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país. Han sido los jefes de estructuras criminales que delinquen en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, entre ellos, alias Carlos Pesebre, Douglas y El Indio. El traslado se hizo con una Resolución fechada el 6 de agosto de 2026″.

— Andrés Julián Rendón (@AndresJRendonC)

¿Quiénes son los capos trasladados?

El traslado no involucra a reclusos comunes. La lista de 103 internos está conformada por los principales articuladores de la extorsión, el microtráfico, el sicariato y el control territorial en Antioquia, varios de ellos protagonistas del famoso «tarimazo».

Entre los nombres confirmados por el gobernador destacan figuras históricas de la criminalidad, vinculadas a la llamada «Oficina» y a las grandes alianzas delincuenciales de Medellín:

Alias ‘Carlos Pesebre’ (Freyner Alfonso Ramírez García): Uno de los cabecillas más temidos y con mayor influencia histórica en las comunas del occidente de Medellín (como la Comuna 13 y Robledo). Desde prisión, las autoridades han señalado históricamente sus intentos por seguir controlando las rentas criminales de la ciudad.

Alias ‘Douglas’ (José Leonardo Muñoz Martínez): Reconocido como uno de los máximos jefes históricos de ‘La Oficina’. Su poder de articulación criminal y financiero ha sido un dolor de cabeza constante para las autoridades del Valle de Aburrá, incluso estando tras las rejas.

Alias ‘El Indio’: Otro de los perfiles de alto valor estratégico para las bandas criminales, encargado de coordinar estructuras sicariales y rentas ilícitas.

La estrategia: Incomunicación y pérdida de control territorial

Mantener a estos capos recluidos en la cárcel de Itagüí —ubicada en el corazón de su zona de influencia criminal— facilitaba lo que los expertos en seguridad denominan el «efecto de proximidad». A pesar de los controles del INPEC, estar a pocos kilómetros de sus estructuras en Medellín y el Valle de Aburrá les permitía, mediante emisarios, abogados o redes de corrupción interna, seguir dictando órdenes, cobrando extorsiones y ordenando homicidios.

La decisión de dispersarlos a cárceles conocidas por su extrema rigurosidad y aislamiento, como La Tramacúa (Valledupar), Palogordo (Girón, Santander), Doña Juana (La Dorada, Caldas) y Cómbita (Boyacá), tiene un objetivo táctico claro: cortar de tajo sus líneas de comunicación y desestabilizar la cadena de mando de las bandas en las calles de Medellín.

Una resolución firmada a horas del cambio de gobierno

Un detalle que no ha pasado desapercibido en el análisis político y de seguridad es la fecha de la resolución. El gobernador Rendón fue enfático al señalar que el documento tiene fecha del 6 de agosto de 2026.

Esta fecha es clave, pues se dio justo 24 horas antes del cambio de mando presidencial. Durante los últimos cuatro años, la cárcel de Itagüí funcionó como uno de los epicentros de las mesas de diálogo en el marco de la «Paz Total» del gobierno de Gustavo Petro, agrupando allí a varios de estos cabecillas bajo la figura de facilitadores de paz, lo que para muchos sectores representó una flexibilización de sus condiciones de reclusión.

La firma de esta resolución masiva de traslado el último día del gobierno saliente, y justo antes de que asuma el presidente Abelardo de la Espriella —quien ha prometido «mano dura» y ha bautizado su mandato como la «Era del Tigre»—, marca el final definitivo de esa concentración de poder criminal en el sur del Valle de Aburrá.

Un respiro para la seguridad de Antioquia

Para la administración departamental de Andrés Julián Rendón, quien horas antes desde Cali exigía que «la seguridad vuelva a ser política de Estado», este traslado representa una victoria temprana y un mensaje contundente contra la criminalidad.

La dispersión de estos 103 cabecillas es vista por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y las fuerzas militares como una oportunidad dorada para golpear las finanzas y desmantelar las segundas y terceras líneas de mando de estas organizaciones que, al quedar incomunicadas de sus máximos jefes, tienden a debilitarse o a quedar expuestas ante las autoridades.

Con esta movida penitenciaria sin precedentes recientes, Antioquia espera comenzar a ver una reducción sustancial en delitos de alto impacto, especialmente en el flagelo de la extorsión que tanto afecta a comerciantes, transportadores y ciudadanos de a pie en Medellín y sus alrededores.